Judd Trump bate O'Sullivan no Masters

O britânico Judd Trump, de 29 anos, veio ontem dizer ao Mundo que afinal o seu nome também pode ser famoso no desporto, no snooker em particular, e não só na política, como é o caso do presidente dos EUA, Donald Trump. The Ace in The Pack, como é conhecido, conquistou ontem o Masters de Londres, naquele que foi o melhor resultado da carreira, ao bater (10-4), no Alexandra Palace, o compatriota Ronnie O’Sullivan, cinco vezes campeão mundial.O antigo campeão do Reino Unido em 2011 e nº 1 do ranking mundial durante vários meses em 2012 dominou por completo aquele que é considerado o melhor jogador de sempre, construindo uma vantagem de 7-1 que veio a tornar-se decisiva."Esperava por isto há muito tempo. É um sonho que se tornou realidade. Fiquei surpreendido e com a minha exibição", considerou Trump, que recebeu um cheque no valor de 200 mil libras (cerca de 226 mil euros).Quanto a Ronnie O’Sullivan, de 43 anos, ficou rendido com o fantástico controlo de bola do adversário: "Trump não me deu qualquer chance."Trump ficou agora com a esperança de poder chegar, em maio, ao título mundial, cuja final de 2011 perdeu (15-18) para John Higgins. Quanto a O’Sullivan, esta derrota não o deverá afetar face ao seu palmarés, pois é sempre o homem a abater. Ontem jogou a quinta final da época. Já ganhou duas...