O’Sullivan protagoniza reviravolta incrível

Ronnie O’Sullivan, cinco vezes campeão do Mundo, aproximou-se ontem de mais um título, ao qualificar-se em grande estilo para as meias-finais do Mundial de 2020, que está a ser disputado, como sempre, no Crucible Theatre, em Sheffield, mas sem espectadores nas bancadas.

O inglês, de 44 anos, esteve a perder por 7-2 e 8-4 diante do galês Mark Williams, três vezes vencedor desta prova, mas acabou por sair vencedor de um excelente confronto de veteranos por 13-10, marcando duelo nas ‘meias’ com Mark Selby, o único jogador a alguma vez tê-lo derrotado na final.

Maldição confirmada

Entretanto, ainda não foi desta que um jogador defendeu o seu primeiro título Mundial, com a maldição do Crucible a confirmar-se e Judd Trump a cair nos ‘quartos’ diante de Kyren Wilson, por 13-9.

As meias-finais são disputadas entre hoje e sábado em quatro sessões e são duelos à melhor de 33 frames (ganha quem chegar primeiro aos 17).