Ronnie O'Sullivan: «Perdi sete anos a beber álcool e a fumar canábis»

"O meu lugar de felicidade é quando vou correr de manhã e saio para ir correr com os meus amigos, sinto-me bem com isso. Estou inserido num ambiente em que várias pessoas correm". Ronnie O'Sullivan passou por momentos atribulados na vida mas reencontrou-se consigo próprio, como o próprio confirmou.Em 1998, o jogador de snooker perdeu o título no Irish Masters por consumo de droga. O próprio assumiu que perdeu anos de vida face aos vícios. "Perdi seis a sete anos a beber álcool e a fumar canábis. Depois, levei mais quatro a tentar lidar com coisas fora da mesa", vincou o sete vezes campeão do Mundo, que começou a reabilitação no ano 2000, um ano antes de se sagrar campeão do Mundo pela primeira vez."Eu não estava focado no snooker. Suponho que todos passam por esses problemas, mas houve 10 anos em que eu realmente não fiz muito. Não pratiquei muito, não tive espaço na cabeça para a vitória", deu conta o inglês, de 47 anos, em declarações à BBC Radio.