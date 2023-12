Show de Murphy no Snooker Shoot Out: faz 147 pontos em 7:18 minutos e deixa adversário... a ver

Shaun Murphy, campeão mundial de snooker em 2005, deu 'show' na primeira ronda do Snooker Shoot Out 2023/24. O segundo cabeça-de-série do torneio eliminou o húngaro Bulcsú Révész sem dar hipóteses ao adversário, atingindo o máximo de pontos (147) em menos de 8 minutos (7:18). Foi a primeira vez que um jogador atingiu o máximo de pontos num jogo do Snooker Shoot Out, competição que iniciou em 1990 e que decorre de forma ininterrupta desde 2011.Shaun Murphy, que agora segue para a segunda ronda do Snooker Shoot Out 2023/24, revelou em declarações à 'Eurosport' que foi sentindo durante o encontro que estava prestes a fazer algo especial: "É uma daquelas coisas que pensamos: 'Bem, temos aqui uma grande oportunidade [de conseguir]'. Foi como um jogo de exibição, mas na realidade não foi disso que se tratou aqui hoje. Pensei: 'Meu Deus, o quê que se passa?'", disse, antes de partilhar quais são as suas expectativas para o torneio: "Acho que cheguei aos quartos de final ou às meias-finais há um milhão de anos. Adoro este evento. É uma grande emoção. Não consigo acreditar no que acabou de acontecer."