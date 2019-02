Snooker: Lusodescendente elimina Ronnie O'Sullivan no País de Gales

Há um lusodescendente a brilhar no snooker. Alexander Ursenbacher é suíço, mas é filho de uma portuguesa natural da ilha da Madeira, e esta quinta-feira surpreendeu tudo e todos ao eliminar Ronnie O'Sullivan, no Open do País de Gales. 'The Rocket' é um dos melhores de sempre no snooker.Ursenbacher, de 22 anos, venceu o inglês, de 43, por 4-2, garantindo o apuramento para os oitavos-de-final do torneio.O lusodescendente ocupa, atualmente, o 71.º lugar do ranking, ao passo que O'Sullivan é o 3.º classificado e já foi campeão do Mundo em cinco ocasiões (2001, 2004, 2008, 2012 e 2013).Segundo noticia o Diário de Notícias da Madeira, Alexander Ursenbacher é filho de Florença da Câmara, madeirense natural do concelho de Santana.