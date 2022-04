Ronnie O’Sullivan arrisca multa

O inglês Ronnie O’Sullivan, hexacampeão mundial, poderá vir a ser multado, devido a um alegado gesto obsceno no duelo que ganhou (10-5) ao compatriota David Gilbert no Mundial, em Sheffield, Inglaterra. Nos resultados de ontem (1/16 final), destaque para o triunfo do chinês Bingtao Yan frente ao inglês Chris Wakelin (10-6) e do australiano Neil Robertson ante o inglês Ashley Hugill (10-5).