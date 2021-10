Frederico Morais e Afonso Antunes eliminados na Ericeira

Os portugueses Frederico Morais e Afonso Antunes foram esta segunda-feira eliminados na primeira ronda da segunda etapa do Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), na Ericeira.

Na Praia de Ribeira d'Ilhas, Frederico Morais e Afonso Antunes disputaram ambos o 24.º e último 'heat' da primeira eliminatória e falharam a qualificação para a segunda ronda, para a qual já se tinha qualificado Vasco Ribeiro, no sábado.

O 10.º classificado do circuito mundial de 2021 não foi além do terceiro lugar na bateria, com 8,93 pontos (4,33 e 4,6), terminando a prova ericeirense entre os 49.ºs classificados, enquanto o 'wild card' Afonso Antunes foi quarto, com 8,3 (3,83 e 4,47), quedando-se entre os 73.ºs posicionados, tal como Tomás Fernandes, afastado da prova no sábado.

Os dois portugueses foram batidos pelo brasileiro Alejo Muniz e pelo australiano Sheldon Simkus, que contabilizaram 11,77 e 10,53 pontos, respetivamente.

Francisca Veselko foi a primeira representante portuguesa na competição feminina, concluindo o sétimo 'heat' da primeira ronda no terceiro lugar, com 11 pontos (3 e 8), à frente da havaiana Coco Ho (9,67).

A campeã nacional foi batida pela japonesas Shino Matsuda (13,83) e pela basca Garazi Sanchez-Ortun (12,83), terminando a prova entre as 33.ª colocadas.

Melhor fez a olímpica Yolanda Sequeira, que venceu a 'heat' com uma pontuação de 12,40, à frente da havaiana Zoe McDougall (12,26), segunda, da sul-africana Sarah Baum (8,83), terceira, e da argentina Josefina Ane (3,66), quarta.

"As condições não estavam fáceis, até houve um momento em que bati nas rochas e magoei o joelho. Já não é a primeira vez que me acontece, já tenho relação próxima com aquelas rochas", declarou a algarvia de 21 anos, que foi quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e aqui se juntou na segunda ronda a Vasco Ribeiro, no quadro masculino.

Mafalda Lopes, 'wild card' no torneio, também ficou pelo caminho, com os 10,13 pontos conquistados a não darem para mais do que o quarto posto na nona 'heat', em que se apuraram a costa-riquenha Brisa Hennessy (14,50) e a norte-americana Samantha Sibley (10,40).

Para a chamada de terça-feira ficaram sete 'heats' da primeira ronda, com duas portuguesas ainda em prova: a olímpia Teresa Bonvalot, na 15.ª, e Carolina Mendes, na 10.ª.

O período de espera no Meo Vissla Pro Ericeira prolonga-se até domingo.