Afonso Antunes e Henrique Pyrrait destacam-se no arranque do Lacanau Pro

Começou da melhor forma a aventura lusa no Lacanau Pro, QS1000 que arrancou esta terça-feira no sudoeste francês e que é a terceira prova da temporada 2022/23 do QS europeu. Com cinco portugueses a conseguirem a passagem à ronda 3 masculina e apenas duas eliminações pelo meio, destaque para a performance de Afonso Antunes e Henrique Pyrrait, que se igualaram na luta pelo melhor score do dia.

Numa jornada em que a prova feminina não entrou na água, a organização aproveitou para realizar as duas primeiras rondas masculinas. Na primeira delas a armada lusa esteve apenas representada por Guilherme Ribeiro, que conseguiu seguir em frente, na segunda posição do heat 3, juntando-se aos seis portugueses que tinham tido entrada direta para a ronda 2.

Depois, o bom momento da armada lusa prosseguiu na fase seguinte, onde Afonso Antunes esteve em excelente nível no heat 3. Com 14,83 pontos, Afonso conseguiu vencer e ainda somou o melhor score do dia, muito por culpa de uma nota excelente, de 8 pontos.

Mas o jovem surfista português não ficou sozinho nesta luta, pois Henrique Pyrrait venceu o heat 9, após fazer, precisamente, a mesma pontuação, assente em duas notas acima dos 7 pontos. Dessa forma, Afonso e Pyrrait dividiram esse marco de terem obtido a melhor performance do dia inaugural em Lacanau.

Quem também esteve em bom plano foi João Maria Mendonça, que venceu o heat 6, com um score de 13,66 pontos. Este heat ficou ainda marcado pelas duas únicas eliminações lusas nesta ronda, com Hugo Cardoso e Guilherme Ribeiro a serem superados pelo israelita Siam Nikritin na luta pelo 2.º posto.

A armada lusa conseguiu mais duas qualificações, com Joaquim Chaves a passar no 2.º posto do heat 7, enquanto Eduardo Fernandes fez o mesmo no heat 13. Assim, este quinteto avançou para a ronda 3, onde se junta a Francisco Almeida, Pedro Henrique, Luís Perloiro e Guilherme Ribeiro, que seguiram diretos para esta fase, em virtude do estatuto de top seeds.

Prova masculina

Ronda 3

H3: Ruben Vitoria (ESP) x Leon Glatzer (ALE) x Afonso Antunes (PRT) x Barnaby Cox (GBR)

H6: Marco Mignot (FRA) x Kai Odriozola (ESP) x João Mendonça (PRT) x Renan Grainville (FRA)

H7: Francisco Almeida (PRT) x Marc Lacomare (FRA) x Maksymilian Michalewski (POL) x Pierre Lamothe (FRA)

H8: Maxime Huscenot (FRA) x Inigo Madina (FRA) x Arne Bergwinkl (ALE) x Joaquim Chaves (PRT)

H9: Gatien Delahaye (FRA) x Elijah Chort (FRA) x Henrique Pyrrait (PRT) x Enzo Cavallini (FRA)

H10: Pedro Henrique (PRT) x Sam Piter (FRA) x Mael Laborde (FRA) x Ido Arkin (ISR)

H11: Tim Bisso (FRA) x Luís Perloiro (PRT) x Kyllian Guerin (FRA) x Luan Nogues (FRA)

H13: Justin Becret (FRA) x Guilherme Ribeiro (FRA) x Noe Ledee (FRA) x Matise Verworst (BEL)

H14: Charly Quivront (FRA) x Yago Dominguez (ESP) x Bitor Garitaonandia (ESP) x Eduardo Fernandes (PRT)

Heats femininos

Ronda 1

H1: Alys Barton (GBR) x Gabriela Dinis (PRT) x Maelys Jouault (FRA) x Pua Desoto (HAV)

H2: Sarah Leiceaga (FRA) x Noa Lelior (ISR) x Lilias Tebbai (MAR) x Beatriz Costa (PRT)

H8: Marion Philippe (FRA) x Camila Cardoso (PRT) x Laura Coviella (ESP) x Myriam Benzarti (TUN)

Ronda 2

H1: Yolanda Hopkins (PRT) x Juliette Brice (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H4: Mafalda Lopes (PRT) x Bahia Frediani (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H5: Kika Veselko (PRT) x Tya Zebrowski (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H6: Maud Le Car (FRA) x Carolina Mendes (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1