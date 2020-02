Alex Botelho publica primeira mensagem após susto na Nazaré

Alex Botelho reagiu esta noite de domingo pela primeira vez à onda de solidariedade recebido de toda a parte, após o brutal acidente sofrida na Nazaré. Após vários dias internado no Hospital de Santo André, em Leiria, o big rider português publicou agora uma mensagem de agradecimento a todos os que o apoiaram durante os últimos dias, garantindo que está a recuperar bem.





"A única coisa é tenho certeza é que sou o tipo mais sortudo do Mundo por estar rodeado por pessoas tão boas e com tanto amor", começou por dizer Alex Botelho num posto publicado na sua conta de Instagram. "Foram muitos os que enviaram energia, orações, pensamento positivo, amor e muito mais. E é essa a razão de estar aqui hoje", frisou.Após vários agradecimentos, o big rider português explicou que ainda se encontra em recuperação no hospital, mas deu a entender que poderá ter alta brevemente. "Tudo está a recompor-se e acredito que estarei em casa brevemente", escreveu Alex, acompanhando a mensagem com vários vídeos de apoio que lhe foram chegando.Esta terça-feira vai fazer duas semanas desde que Alex sofreu um aparatoso acidente na Praia do Norte, que o deixou inconsciente na água, sendo reanimado já na areia. Uma situação delicada que deixou o surfista algarvio com um estado clínico reservado após os primeiros dias. No entanto, tudo melhorou nos últimos dias e, felizmente, o gigante algarvio parece estar a recuperar cada vez melhor.