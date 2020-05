Alex Botelho surfa a primeira onda três meses depois do susto na Nazaré

Cerca de três meses após um grave acidente que quase lhe roubou a vida durante o Nazaré Tow Surfing Challenge, na Praia do Norte, Alex Botelho está de regresso à água e surfou esta semana a primeira onda após a longa recuperação que enfrentou. O surfista algarvio partilhou o momento nas redes sociais.

Foi uma onda bem curtinha e pequena, mas onde Alex mostrou muito estilo para quem ainda está em pleno processo de recuperação. "Sinto-me muito bem. Ainda só posso surfar por um período curto de tempo, mas estou a recuperar bem. Não poderia estar mais feliz e agradecido por poder voltar a estar na água", escreveu o big rider português.

Botelho ficou vários dias internado no hospital de Leiria após um acidente com a mota de água que o deixou inconsciente e a lutar pela vida. Felizmente, o gigante algarvio teve uma recuperação positiva e, aos poucos, começa a regressar à forma e à procura de toda a capacidade dos seus pulmões, que ficaram bastante afetados com o acidente.