Armada lusa composta por 34 surfistas para o QS3000 de Santa Cruz

Arranca terça-feira o QS3000 de Santa Cruz, aquela que será a primeira prova do ano da WSL na Europa e a primeira de três que compões o calendário de qualificação europeia para as Challenger Series. Em prova vão estar 34 surfistas portugueses, entre os cerca de 120 competidores inscritos, e todos eles já conhecem os adversários que vão ter pela frente nas primeiras rondas.

Além da lista inicialmente inscrita, que já contava com dezenas de portugueses, a armada lusa ganhou nos últimos dias alguns "reforços" de última hora. Entre eles Nic von Rupp, o nome de maior destaque, mas também Sacha Garcia, Elohe Alvarez e Edmilson Camble juntaram-se ao elenco desta prova do Oeste.

Assim, a estes quatro nomes já referidos juntam-se ainda Rodrigo Lebre, Francisco Queimado e Rafael Silva como os representantes lusos a entrar logo na ronda inaugural, composta por apenas 4 heats. Alguns deles competem entre si em busca de vagas na ronda 2, para onde entraram diretamente Joaquim Chaves, Ruben Gonzalez, Henrique Pyrrait, Gabriel Ribeiro, Rodrigo Chaves, Martim Nunes, Martim Paulino, José Champalimaud, Raul Bormann e Halley Batista.

Já para a ronda 3 estão qualificados diretamente Jácome Correia, Diogo Martins, Eduardo Fernandes, Martim Carrasco, Miguel Blanco, Francisco Carrasco, Francisco Almeida, João Vidal, Miguel Matos, Pedro Coelho e ainda Luís Perloiro. A eles podem juntar-se os surfistas vindos das rondas anteriores, para depois procurarem chegar à ronda 4, onde entram em ação os top seeds deste evento.

É na ronda 4 que surgem mais novidades. Com Vasco Ribeiro a ser o top seed número um do campeonato, apurados para entrarem diretamente para esta ronda estavam ainda Guilherme Fonseca e Pedro Henrique. Mas o número de português nesta fase redobrou, uma vez que Afonso Antunes recebeu um wildcard da WSL Europa e Tomás Fernandes e Guilherme Ribeiro receberam convite da organização por serem os melhores colocados do ranking nacional – excluindo Vasco e Afonso, que já estavam garantidos nesta ronda.

O Estrella de Galicia Pro Santa Cruz pres. NOAH Surf House acontece de terça-feira a domingo, com a Praia do Mirante a servir de palco principal para a ação. Em jogo estão importantes pontos para o ranking europeu de qualificação, sendo que o vencedor irá suceder a Frederico Morais como campeão desta etapa.

Ronda 1H1: Rodrigo Lebre x Francisco Queimado x Peru Zuniga (ESP)H3: Rafael Silva x Text Labord (EUA) x Elohe Alvarez x Nic von RuppH4: Edoardo Papa (ITA) x Alan Saulo (BRA) x Edmilson Camble x Sacha GarciaRonda 2H1: Siam Nikritin (ISR) x Lucas Silveira (BRA) x Joaquim Chaves x surfista da ronda anteriorH2: Ruben Gonzalez x London Amida (EUA) x Elay Bochan (ISR) x surfista da ronda anteriorH3: Diego Cordeito (ITA) x Henrique Pyrrait x Dor Bitton (ISR) x surfista da ronda anteriorH4: Gabriel Ribeiro x James Triglone (AUS) x Rodrigo Chaves x surfista da ronda anteriorH5: Martim Nunes x Dean Vandewalle (BEL) x Marco Teichner (ALE) x surfista da ronda anteriorH6: Martim Paulino x Arran Strong (GBR) x Ido Hagag (ISR) x surfista da ronda anteriorH7: José Champalimaud x Raul Bormann x Uri Uziel (ISR) x surfista da ronda anteriorH8: Asaf Blisko Arif (ISR) x Halley Batista x Amir Rafaeli (ISR) x surfista da ronda anteriorRonda 3H4: Teva Bouchgua (FRA) x Jácome Correia x Kepa Housset Ezponda (ESP) x surfista da ronda anteriorH5: Arne Bergwinkl (ALE) x Diogo Martins x Nestor Garcia (ESP) x surfista da ronda anteriorH9: Eduardo Fernandes x Kyllian Guerrin (FRA) x Martim Carrasco x surfista da ronda anteriorH10: Miguel Blanco x Gonzalo Gutierrez Vidal (ESP) x Francisco Carrasco x surfista da ronda anteriorH13: Francisco Almeida x Yael Pena (ESP) x João Vidal x surfista da ronda anteriorH14: Paul Cesar Distinguin (FRA) x Miguel Matos x Kike Suarez (ESP) x surfista da ronda anteriorH15: Pedro Coelho x Cainã Souza (BRA) x Francesco Lazzarini (ITA) x surfista da ronda anteriorH16: Luís Perloiro x Iker Amatriain (ESP) x Yago Dominguez (ESP) x surfista da ronda anteriorRonda 4H1: Maxime Huscenot (FRA) x Tomás Fernandes x surfista da ronda anterior x surfista da ronda anteriorH8: Jorgann Couzinet (FRA) x Guilherme Ribeiro x surfista da ronda anterior x surfista da ronda anteriorH9: Joan Duru (FRA) x Afonso Antunes x surfista da ronda anterior x surfista da ronda anteriorH13: Vasco Ribeiro x Guilherme Fonseca x surfista da ronda anterior x surfista da ronda anteriorH14: Aritz Aranburu (ESP) x Pedro Henrique x surfista da ronda anterior x surfista da ronda anterior