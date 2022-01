Austrália avisa Kelly Slater sobre as vacinas: «Não importa se és surfista, tenista ou turista»

Kelly Slater defendeu publicamente a posição antivacinas de Novak Djokovic, argumentando que tinha cinco amigos que morreram depois de se vacinar contra a covid-19, mas o 11 vezes campeão mundial foi agora avisado pelo governo australiano, que continua intransigente no que toca às regras de entrada no país.O surfista de 49 anos, que não revelou se está vacinado, pode ser confrontado com o problema de Djokovic em abril, quando precisar de viajar para a Austrália para participar em duas provas do Championship Tour de 2022: o Rip Curl Pro Bells Beach e o Margaret River Pro.O ministro dos desportos da Austrália, Richard Colbeck, explicou que o surfista "não tem nenhuma possibilidade de entrar" no país se não estiver vacinado. "Não importa se és surfista, tenista, turista ou qualquer outra pessoa, as regras aplicam-se a toda a gente", assegurou.