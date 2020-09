Australianos com regresso à ação marcado para domingo

É já dia 13 e 14 de Setembro, domingo e segunda-feira, que os melhores surfistas australianos vão regressar à ação. A WSL acaba de dar luz verde ao primeiro de três eventos do Australian Grand Slam, com o mesmo a acontecer na Tweed Coast. A entrada de uma ondulação favorável no final da semana vai dar assim oportunidades aos surfistas australianos de regressarem à ação.





O Tweed Coast Pro é a par do Margaret River Pro e do Gold Coast Pro um dos três eventos que fazem parte do Australian Grand Slam e até foi o último a ser anunciado, mas será o primeiro a ir para a praia. A ação irá acontecer na famosa Cabarita Beach, embora com todas as limitações de segurança devido à pandemia de Covid-19."Temos estado a analisar este swell durante a última semana e, embora ele esteja a mudar todos os dias, parece que vamos ter as condições necessárias para um evento promissor e excitante. Durante dois dias vamos ter a oportunidade de ver os melhores surfistas australianos a darem espetáculo nas ondas de Cabarita", afirmou Renato Hickel, Tour Manager da WSL e diretor do evento.Em prova vão estar vários surfistas do WCT e WWT, mais alguns talentos do WQS, num formato que é constituído por um total de 24 surfistas (12 homens e 12 mulheres). Em prova vão estar ainda dois convidados locais, que terão a oportunidade de enfrentar nomes como Stephanie Gilmore, Tyler Wright, Sally Fitzgibbons, Julian Wilson, Owen Wright, Jack Robinson, Ethan Ewing ou ainda o sul-africano Matthwe McGillivray, o único "intruso" do evento, uma vez que está na Austrália.Este será o arranque de um mês bem preenchido para a WSL, uma vez que as Countdown Series, que servem como uma espécie de pré-temporada de 2021, também vão ter eventos no Brasil e na Europa, em Portugal e França, mais para o final do mês. Isto depois do regresso da ação internacional ter acontecido em meados de Agosto na piscina de ondas de Kelly Slater, apenas para os surfistas residentes nos Estados Unidos."É muito bom termos finalmente a oportunidade de fazer um evento que nos aproxima do ritmo de competição", começou por dizer Stephanie Gilmore. "Nasci nesta região, que tem um peso importante no meu coração. Mal posso esperar pelas ondas que a Tweed Coast nos vai proporcionar durante este dois dias", frisou a sete vezes campeã mundial de surf, uma das favoritas ao prémio de 20 mil dólares, que irá converter a favor de uma instituição de caridade.Tweed Coast Pro Women's Round 1 Matchups:Heat 1: Isabella Nichols, Macy Callaghan, Philippa AndersonHeat 2: Stephanie Gilmore, Zahli Kelly, Tweed Coast WildcardHeat 3: Sally Fitzgibbons, Tyler Wright, Molly PicklumHeat 4: Nikki van Dijk, Keely Andrew, Holly WawnTweed Coast Pro Men's Round 1 Matchups:Heat 1: Wade Carmichael, Adrian Buchan, Connor O'LearyHeat 2: Owen Wright, Ethan Ewing, Tweed Coast WildcardHeat 3: Julian Wilson, Jack Robinson, Mikey WrightHeat 4: Ryan Callinan, Mathew McGilivray, Morgan Cibilic