Azores Airlines Pro: Teenager Afonso Antunes brilha na estreia

Arrancou esta terça-feira o Azores Airlines Pro, um importante QS6000 do circuito mundial de qualificação, que conta com muitas estrelas do top 100 mundial e com dezena e meia de surfistas portugueses em prova. E foi o mais novo deles, o júnior Afonso Antunes, que acabou de completar 16 anos, que mais se destacou neste dia inaugural.Num mar que ofereceu ondas pequenas, mas com algum potencial, Afonso aproveitou da melhor forma aquela que foi a sua estreia em provas desta dimensão. Com 12,60 pontos somados num máximo de 20, o filho do antigo campeão nacional João Antunes, bateu uma forte concorrência, composto pelo norte-americano Michael Dunphy, que também seguiu em frente, e pelo brasileiro Vítor Mendes, que foi, assim, eliminado.Apesar da tenra idade, Afonso Antunes não tremeu e surfou em grande estilo, mostrando os seus dotes ao nível do surf aéreo. Um triunfo que o coloca na 2.ª ronda, juntando-se assim a Frederico Morais e aos wildcards açorianos Jácome Correia e Peter Healion, que entraram direto para essa fase da prova. A eles juntam-se ainda o recém-naturalizado português Sidney Guimarães.No primeiro heat do dia o recém-naturalizado Sidney Guimarães deu o mote aos restantes portugueses em prova, vencendo a concorrência com um score de 11,83 pontos, deixando o australiano Jackson Baker no 2.º posto e eliminando o brasileiro Rafael Teixeira e o australiano Caleb Tancred. Mas nos heats seguintes as coisas não correram tão bem, com Halley Batista a ser eliminado no heat 5, onde o brasileiro Samuel Pupo e o japonês Hiroto Arai seguiram em frente.Depois, no heat 7 foi a vez de Pedro Henrique também ficar pelo caminho, depois de ter sido superado pelo basco Ruben Vitoria e pelo brasileiro Marco Fernandez. Valeu a prestação de Afonso Antunes no 12.º e último heat do dia, para equilibrar a balança, que terminou com duas eliminações e duas qualificações em forma de triunfo para as cores nacionais.Com 12 surfistas inicialmente previstos para competir na prova açoriana, a armada lusa viu este número ascender para 15. Isto porque os jovens Henrique Pyrrait, Frederico Magalhães e Francisco Carrasco conseguiram vagas de última hora, em virtude de alguns surfistas que acabaram por não comparecer à chamada. Frederico é mesmo o próximo a entrar na água, quando a prova reatar, no heat 13. Seguem-se Eduardo Fernandes, Pedro Coelho, Henrique Pyrrait, Luís Perloiro e Vasco Ribeiro, Miguel Blanco e Francisco Carrasco, estes três últimos todos juntos no último heat da ronda.Entretanto, os portugueses que só entram em ação na 2.ª ronda já conhecem os adversários que terão pela frente. Logo no heat 1, Sidney Guimarães juntou-se ao jovem açoriano Peter Healion, tendo ainda pela frente o brasileiro Alex Ribeiro e o taitiano O’Neill Massin. No heat 6 é a vez de Frederico Morais se estrear, medindo forças com os brasileiros Wiggolly Dantas e Matheus Navarro e ainda com o japonês Hiroto Arai.No heat 7 é a vez do local Jácome Correia defrontar o francês Tim Bisso, o basco Ruben Vitoria e ainda o norte-americano Colt Ward. Por fim, no heat 12 Afonso Antunes regressa à água para enfrentar o australiano e ex-top do WCT Matt Banting, o francês Marco Mignot e ainda o brasileiro Samuel Igo de Souza.O Azores Airlines Pro regressa à água esta quarta-feira de forma a completar os 12 heats em falta da ronda inaugural. É expectável que o mar continue pequeno, mas para o fim-de-semana está prevista a entrada de um swell bem grande.