Brasileiro Lucas Chumbo foi rei nos tubos gigantes da Nazaré

Foi brasileira a festa no final do Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge, com Lucas Chumbo a ser o grande surfista do evento! Num dia marcado por condições limpas e perfeitas para a prática do tow-in, os recordes de tamanho deram lugar aos tubos e às performances incríveis dos competidores. Lucas Chumbo foi um dos surfistas que conseguiu entubar numa onda gigante da Praia do Norte, o que foi decisivo para o triunfo individual, mas também coletivo por parte deste jovem big rider brasileiro.

Após cerca de seis horas de ação, com o começo a acontecer pouco depois das 8 horas e já sem nevoeiro, Chumbo acabou por levar a melhor numa disputa canarinha totalmente frente a Pedro Scooby. Apesar de ter conseguido e mais impressionante e pontuada onda do evento, com um tubo surreal de 9,50 pontos, Scooby, que fez equipa com o português Nic von Rupp, acabou por não conseguir o requisito de 4,34 pontos como backup para conseguir o triunfo. Chumbo terminou com 23,34 pontos num total de 30, enquanto Scooby ficou pelos 22,90. Apesar de ter visto fugir o triunfo individual, Scooby foi premiado com o Santa Casa Most Committed Surfer Award, que distinguiu o surfista com mais atitude e comprometimento durante o campeonato.

Dessa forma, Lucas Chumbo, que fez equipa com o havaiano Kai Lenny e assistiu à derradeira bateria do dia já no barco, acabou por ver a sua consistência dar frutos. Além do tubo que lhe rendeu 8,17 pontos a dobrar, Chumbo conseguiu um bom backup, de 7 pontos, que fez a diferença nas contas finais. O top 3 individual foi fechado por Lenny, com um total de 19,07 pontos, mais longe da disputa pelo triunfo, mas decisivo para o triunfo por equipas.

Lucas "Chumbo" Chianca voltou, assim, a ser rei na Nazaré, depois de já ter sido o vencedor da última edição, a par do colega de equipa Kai Lenny, que na altura roubou o show com os seus aéreos bem na crista da onda. Desta vez, foi o membro brasileiro das estrelas do team Red Bull a brilhar mais alto, conseguindo mais um importante triunfo individual para o surf brasileiro. Depois das ondas pequenas, o Brasil conquista as ondas grandes. Um final de ano em cheio para a família Chianca, depois de há poucas semanas o irmão mais novo, João, ter carimbado a qualificação para o circuito mundial de 2022 da WSL.

Quanto aos portugueses em prova, Nicolau foi decisivo para a grande performance de Pedro Scooby, que foi ele que o rebocou em todas as ondas. O surfista da Praia Grande ficou em oitavo da geral individual, com 14,01 pontos, depois de ter tido nota igual nas duas melhores ondas: 4,67. Pontuação que foi importante para a segunda posição por equipas. Já João de Macedo terminou no 11.º posto, com 11,17 pontos, enquanto o colega de equipa António Silva ficou na 13.ª posição, com 10,37 pontos.

A vitória feminina sorriu à francesa Justine Dupont, que fez par com Pierre Rollet. Dupont, que passa grande parte do ano na Nazaré, confirmou ser o grande nome da atualidade nas ondas grandes. Somou 10,26 pontos, que só não foram mais porque foi castigada por uma interferência. Ainda assim, ficou à frente das brasileiras Maya Gabeira (9,31), atual recordista do Guinness para a maior onda surfada por uma mulher, e Michelle de Bouillons (9,21).

A prova ficou ainda marcada por alguns momentos de tensão, envolvendo acidentes com jet skis de resgate. Kai Lenny e Lucas Chumbo foram varridos por uma onda no inside, assim como Justine Dupont e Pierre Rollet também sofreram o mesmo tipo de susto. Momentos que trouxeram à memória o acidente grave que quase roubou a vida ao português Alex Botelho na última edição. Contudo, felizmente, nada de grave aconteceu aos surfistas.