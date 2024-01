Brasileiros Lucas Chianca, Pedro Scooby e Maya Gabeira vencem nas ondas gigantes da Nazaré

A equipa dos brasileiros Lucas Chianca e Pedro Scooby ganhou esta segunda-feira o Nazaré Big Wave Challenge, prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), com a recordista mundial Maya Gabeira, do Brasil, a vencer no quadro feminino.A estreia da dupla Chianca e Scooby resultou na vitória, com 41,16 pontos, seguida de perto pelo par formado por Nicolau von Rupp (Portugal) e Clement Roseyro (França), que averbou 37,81 pontos. Os brasileiros Rodrigo Koxa (antigo recordista mundial) e Vítor Faria, com 35,79 pontos, fecharam o pódio.

A título individual, foi Lucas 'Chumbo' a ganhar - pela quarta vez triunfante na Nazaré, três em 'tow in' (puxado pelo jet ski) e uma na remana -, enquanto Maya Gabeira, que tinha o português António Laureano como par, conquistou o troféu individual feminino, com 14 pontos, contra os 9,83 da compatriota Michelle de Boullons.

Com o 'canhão' da Nazaré a produzir ondas muito grandes, entre os 12 e os 15 metros, mas longe do tamanho atingido nos recordes mundiais do Guinness, as cerca de 45 mil pessoas das mais variadas nacionalidades que estiveram na Praia do Norte vibraram com o alto nível de surf apresentado ao longo do dia.

À medida que as horas passavam, a ondulação ia chegando cada vez mais forte à Praia do Norte e a emoção foi também crescente até ao final, com os campeões a subirem ao pódio já na despedida do sol.

Entre os portugueses que competiram, além de Nicolau von Rupp, que obteve a nona colocação a título individual (16,30), António Silva ficou no 14.º posto (9,34), e João de Macedo (6,26) e António Laureano (3,27) ficaram em 15.º e 16.º, respetivamente.

O Big Wave Challenge da Nazaré é uma das provas do circuito de ondas gigantes da WSL, que decorre até 31 de março, e que conta ainda com o evento em Jaws, no Havai (Estados Unidos).

'Nic' von Rupp é o único atleta português convocado para a prova havaiana, logo, é o único luso que vai marcar presença em ambos os eventos que compõem o circuito de ondas gigantes da WSL.

Em 2020, o alemão Sebastian Steudtner bateu na Nazaré o recorde mundial da maior onda surfada, com uma marca de 26,21 metros, enquanto, no lado feminino, é a brasileira Maya Gabeira a detentora do título do Guinness, com uma onda de 22,40 metros, igualmente apanhada na Praia do Norte e no mesmo ano.