Camilo Abdula junta-se a Marta Paço nas finais do Mundial de surf adaptado

O português Camilo Abdula assegurou esta quinta-feira a presença na final de 'stand 1', no campeonato do mundo de surf adaptado, nos Estados Unidos, juntando-se à compatriota Marta Paço, que assegurou na véspera a final de 'women VI 1'.

O surfista português foi segundo da bateria, atrás do favorito Mike Richards, somando 8,4 pontos contra 16,56 do brasileiro, mas carimbando o passaporte para a final da sua categoria, depois de ter sido terceiro no primeiro 'heat', disputado na terça-feira, com 5,30.

"Hoje correu melhor que no primeiro dia. No primeiro dia da competição não consegui apanhar ondas boas, talvez pelo nervosismo da estreia neste Mundial, porque hoje o mar até estava mais difícil e surfei melhor. Espero que isto seja uma tendência e que esteja num crescendo de forma até à final", afirmou Abdula em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Surf (FPS).

O surfista luso mostrou-se, ainda assim, prudente quanto aos resultados na final, revelando muito respeito pelo desempenho Mike Richards e do também 'canarinho' Jonathan Borba, que hoje também conseguiu um total de 13,67 na sua bateria.

"Vai ser difícil, tanto o Mike Richards como o Borba estão num patamar acima da concorrência e vai ser difícil. Mas é claro que vou lutar para fazer o melhor que possa, afinal, no surf tudo pode acontecer", destacou Camilo Abdula.

A portuguesa Marta Paço garantiu na quarta-feira o apuramento para a final da categoria de VI 1 do Mundial, em Pismo Beach, na Califórnia, enquanto Nuno Vitorino está nos quartos de final em 'prone 2'.

Marta Paço venceu a bateria e conseguiu um lugar na final da categoria, enquanto Nuno Vitorino foi segundo no 'heat' da segunda ronda, atrás do costa-riquenho Mathius Vanderhoogth, mas com o somatório dos pontos da primeira ronda, garantiu um lugar nos quartos de final.