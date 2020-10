Campeão mundial regressou à Nazaré para surfar ondas gigantes

Italo Ferreira testou-se no início do ano nas ondas grandes da Nazaré, numa sessão em que dropou algumas ondas na casa dos 10 metros. O suficiente para alimentar o vício de dropar os gigantes da Praia do Norte, fazendo com que o campeão mundial de surf em título tenha regressado a Portugal para surfar naquele que já é considerado o maior dia da história no Canhão da Nazaré.





Medições à parte, a verdade é que Italo apanhou uma "bomba" com cerca de 20 metros, mostrando que é exímio quer seja a surfar mar pequeno ou gigantes. O campeão mundial partilhou o momento no Instagram, onde delirou com o feito. "Que momento!", escreveu o surfista brasileiro.Estes foi apenas um dos destaques de uma sessão que contou na água com os maiores nomes do surf mundial em termos de ondas grandes e não só. Além de Italo Ferreira, os brasileiros Pedro Scooby e Lucas Chumbo foram outras das estrelas presentes, assim como o havaiano Kai Lenny, o big rider mais reputado do momento.Entretanto, já se começa a falar da possibilidade de um novo recorde mundial do Guinness para a maior onda surfada. Sobretudo, no caso de uma onda bem enorme e impressionantes surfada por Lucas Chumbo. Contudo, tudo não passará de especulação, até que sejam conhecidos os vencedores dos prémios anuais da WSL e as medições oficiais, que só acontecerão em meados de 2021.