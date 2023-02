Capítulo Perfeito tem luz verde para terça-feira

É já esta terça-feira, dia 28 de Fevereiro, que vai para a água a 9.ª edição do Capítulo Perfeito, com a praia de Carcavelos a servir de palco para este evento onde surfistas nacionais e internacionais vão disputar os melhores do inverno português.

Depois de ter emitido um alerta amarelo há menos de 48 horas, a organização do evento deu esta manhã de sábado a luz verde para que a prova seja colocada na água na próxima terça-feira (dia 28), com as previsões a sugerirem ondas entre 2 e 3 metros e ventos offshore ligeiros a moderados, proporcionando os tubos perfeitos que são a imagem de marca desta competição especial.

"Este é o swell que procurávamos", atesta Rui Costa, organizador do Capítulo Perfeito powered by Billabong. "Foi um inverno muito atípico, em que praticamente não houve ondulações grandes em Carcavelos. Felizmente, estamos a ser brindados, quase no final do período de espera, com uma ondulação grande de Oeste, que vai produzir ondas com bastante tamanho e com muita força. Temos garantias de que o vento vai ser favorável à formação de ondas tubulares e, como tal, esperamos que seja uma festa e que o público possa desfrutar dos melhores surfistas a completarem tubos junto à areia", conclui.

Em prova vão estar Adrian Buchan (AUS), Adriano de Souza (BRA), Aritz Aranburu (ESP), Balaram Stack (EUA), Bruno Santos (BRA), Clay Marzo (HAV), João Maria Mendonça (PRT), Michael February (AFS), Miguel Blanco (PRT), Nathan Hedge (AUS), Nic von Rupp (PRT), Pedro Boonman (PRT), Salvador Vala (PRT), Tiago Pires (PRT), Torrey Meister (HAV) e João Moreira (PRT).

Pelo segundo ano consecutivo, os seis surfistas da categoria New Generation também serão chamados a competir numa bateria especial. Francisco Mittermayer, Martim Fortes, Matias Canhoto, Salvador Vala, Santiago Graça e Tiago Faria vão a jogo para decidir quem será o melhor jovem surfista da 9ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong.

A competição terá a primeira chamada oficial às 07h00 de terça-feira. O tubo será a manobra-rainha, privilegiando-se os surfistas que completarem os tubos mais longos e/ou mais críticos.

O evento conta com um prize money global de 35.000€, incluindo 25.000€ de premiação direta e 10.000€ em prémios especiais: Melhor Tubo by 58SURF no valor de 2500€, Maior Score by Go Chill no valor de 2000€, Best Portuguese Surfer by Joaquim Chaves Saúde no valor de 1000€, Maior Wipeout by Nixon no valor de 500€, o Prémio Ricardo dos Santos Atitude by Corona no valor de 1500€, o Prémio Especial Tricampeonato by Madpizza no valor de 2000€ e ainda um cheque de viagem de 500€ oferecido pela Globalis em conjunto com uma estadia de 7 dias no Hiddenbay Resort (Mentawai) para o vencedor do New Generation Special Heat.