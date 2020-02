Capítulo Perfeito vai realizar-se na segunda-feira

O Capítulo Perfeito 2020 já tem data marcada para ir para a água! Vai ser esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, na Praia de Carcavelos, naquele que promete ser um dos melhores dias de ondas do inverno português, depois de a organização ter dado "luz verde". A previsão de ondas e vento aponta para condições bastante favoráveis e perfeitas.





"Temos previsão de uma ondulação acima de quatro metros, com período alto, e ventos do quadrante norte. Estas são as condições ideais para Carcavelos. Os bancos de areia estão bem definidos, pelo que esperamos um grande dia de surf," observou Rodrigo Herédia, Diretor de Prova do Capítulo Perfeito"Temos os melhores tube-ridres do mundo a caminho de Cascais, e uma ondulação potente acompanhada de vento offshore previsto para quarta-feira, pelo que os ingredientes estão todos a postos para mais um verdadeiro Capítulo Perfeito do surf em Portugal" disse Rui Costa, organizador do Capítulo Perfeito.No Domingo será divulgada a ordem das baterias do campeonato. A prova deverá arrancar pela manhã de segunda-feira, tendo pela frente várias horas de ação. O Capítulo Perfeito será transmitido em direto no site do campeonato, em www.capituloperfeito.com "O Capítulo Perfeito é uma prova fora da caixa, mas uma prova muito importante no calendário do surf. Todos estão à espera do Capítulo Perfeito, porque destaca o que é mais mágico no surf: os tubos. Tem um cartaz com grandes surfistas internacionais, juntando-os aos melhores tube-riders nacionais. É uma oferta única, que está cada vez mais perto do coração dos portugueses,," disse Tiago Pires, primeiro surfista português a chegar à elite mundial.O Capítulo Perfeito é o único campeonato de surf de elite no mundo em que os surfistas são escolhidos pelo público, através de votação online. Os adeptos de surf escolheram surfistas em três categorias: Surfistas nacionais, surfistas internacionais, e pela primeira vez, na categoria New Generation. Este ano, um total de 43 mil votantes de 92 países dos 5 continentes escolheram os seguintes surfistas para participarem no Capítulo Perfeito:Joao Guedes, Miguel Blanco, Tiago Pires, Nic Von Rupp, Alex Botelho: Pedro BoonmanAritz Aramburu, Cory Lopez, Bruno Santos, Clay Marzo, Pedro Scooby, Lucas Chumbo: Balaram Stack: João Moreira: William Aliotti: Afonso Antunes