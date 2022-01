CJ Macias e o wipeout na Nazaré: «Os anjos protegeram-me»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CJ Macias (@c.j.macias)

Não passou de um susto! Ainda assim, as marcas são visíveis em CJ Macias. O cunhado de Garrett McNamara foi um dos grandes protagonistas da gigante sessão de sábado passado na Praia do Norte, depois de sofrer um violento wipeout que o atirou para o hospital. Apesar das mazelas, CJ já se encontra em cada a recuperar e agradece a todos o que o ajudaram, inclusivamente aos anjos, a ultrapassar aquela que considera ter sido uma das "experiências mais traumáticas" da sua vida."É incrível a diferença que podem fazer uns míseros segundos, assim como a eternidade que alguns minutos podem ter", começou por dizer o surfista norte-americano, que esteve cerca de 5 minutos para ser socorrido no mar da Nazaré. "A descansar e recuperar de uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Sinto-me grato por estar vivo, com bom humor e em boa companhia", frisou, através de uma mensagem nas redes sociais.CJ Macias agradeceu aos big riders que fizeram parte da sua equipa e que o ajudaram no resgate, incluindo o cunhado, Garrett McNamara. "Tive verdadeiros anjos a protegerem-me. Incluindo os anjos humanos que me tiraram da água e cuidaram de mim durante todo o processo até ao hospital. Obrigado às equipas de resgate e aos médicos que cuidaram de mim. Obrigado também à minha equipa, Garrett McNamara, Andrew Cotton e Alemão de Maresias, que fez de tudo para me sentir seguro", sublinhou CJ."Sinto-me abençoado por ter saído desta experiência somente com um cotovelo deslocado, um tímpano ligeiramente perfurado e uma sensação de chicotada no pescoço e na maior parte do corpo. Foi uma pela Graça de Deus e com a bênção da Nazaré e do oceano que tive a oportunidade de experimentar esta onda da forma que fiz e sou eternamente grato por isso", assegurou o irmão da mulher de G-Mac.Por fim, CJ Macias agradeceu ainda todas as mensagens de apoio que tem recebido. "É fantástico sentir-me tão amado. O meu desejo é que todos possamos sentir paz nos nossos corações. A vida por vezes é difícil, por isso temos de dar valor a tudo o que temos", rematou.