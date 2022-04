Concha Balsemão eliminada na segunda ronda no City of Newcastle Pro

A surfista portuguesa Concha Balsemão foi este sábado eliminada na segunda ronda do City of Newcastle Pro, na Austrália, prova do circuito de qualificação, ao ser terceira na sua bateria.



A portuguesa, que terminou a prova na 17.ª posição, fez 5,00 pontos (2,27 e 2,73 nas duas melhores ondas) e terminou na terceira posição o sexto 'heat' da segunda ronda.

As australianas Freya Prumm, com 11,67 pontos (6,00 e 5,67), e Sage Goldsbury, com 6,63 (3,33 e 3,30), seguiram para os quartos de final, com a compatriota Jesse Starling a ser última, com 2,10 (0,77 e 1,33).

No setor masculino da prova australiana, cujo período de espera termina hoje, está Frederico Morais, único português no principal circuito mundial, que vai disputar a terceira bateria da terceira ronda.