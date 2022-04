Concha Balsemão entre as finalistas do QS de Maroubra

Concha Balsemão garantiu esta terça-feira a qualificação para os quartos-de-final do QS1000 de Maroubra, na Austrália. A surfista algarvia, de apenas 19 anos, superou com distinção duas rondas no dia inaugural da prova que se está a disputar nas ondas de Sydney e já conseguiu aquele que é o melhor resultado da carreira internacional.Prova inicialmente marcada para o início de março, acabou por ser adiada um mês, devido às cheias que afetaram a região de Sydney. Assim, a ação arrancou esta terça-feira e com a realização de um total de 28 heats entre prova feminina e masculina para apurar os 16 surfistas que vão estar no dia final. E entre as oito finalistas há uma portuguesa.Tudo começou com um triunfo na ronda inaugural, onde Concha somou 10,94 pontos para vencer o heat 3, deixando a australiana Kyla Whitfield (7,87) na segunda posição, enquanto as também australianas Laila Rich e Talina Wilson ficaram pelo caminho.A surfista portuguesa avançou para a fase onde já estavam em prova as top seeds, mas nem por isso abrandou o ritmo e voltou a estar em destaque no heat 3 da ronda 2, que foi vencido pela australiana Charli Hurst, com 9,54 pontos. Na disputa pela qualificação, Concha somou 9,40 pontos e superou as australianas Alysse Cooper (9,13) e Jade Wheatley (8,90).Agora, no dia final, Concha Balsemão vai entrar em ação no heat 4 dos quartos-de-final femininos, onde mede forças com a brasileira Anne dos Santos, sendo elas as únicas surfistas ainda em prova que não são australianas. Caso vença, a portuguesa vai disputar as meias-finais com a vencedora da bateria entre Charli Hurst e Nyxie Ryan.A jovem surfista algarvia, que se encontra a estudar na Austrália, garantiu já, pelo menos, o 5.º posto final e 500 dólares de prémio. Depois de cinco eventos em 2022 nas ondas australianas, onde o melhor que tinha conseguido era um 17.º posto, por duas ocasiões, em Maroubra Concha está já a fazer o melhor resultado da carreira, superando o 9.º posto obtido no ano passado no QS1000 de Boomerang Beach.