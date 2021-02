Concha Balsemão leva a bandeira portuguesa à abertura da temporada do WQS

Portugal vai estar representado no primeiro WQS da temporada, o Great Lakes Pro, evento QS1000 que arranca no próximo dia 16 de fevereiro na mítica praia australiana de Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul. Concha Balsemão está presente na lista de inscritos revelada esta quinta-feira.





A jovem surfista algarvia, neta de Francisco Pinto Balsemão, está a viver uma temporada na Austrália, onde tem estudado e aproveitado para entrar em algumas provas locais e internacionais. Dessa forma, aproveitou a oportunidade para marcar presença neste que é o primeiro evento do circuito de qualificação mundial, neste caso da região australiana.Concha é uma das surfistas que ocupam as vagas destinadas a surfistas internacionais, tendo um dos seeding mais baixos entre as 54 surfistas já inscritas, num total de 64 vagas. Além dos principais talentos da nova geração do surf australiano, vão estar em prova também surfistas do Taiti, Japão, Nova Zelândia, Brasil e África do Sul.Depois de Boomerang Beach, esta perna regional australiana do WQS ainda terá mais três provas, sendo provável que Concha Balsemão tenha planos de também participar nelas. Seguem-se dois QS1000, em Port Stephens e Maroubra, e ainda um QS3000 em Avoca Beach, todas elas em Nova Gales do Sul.A top seed número um deste campeonato será a australiana Molly Picklum, um dos nomes em maior ascensão no circuito WQS nos últimos anos. A ela juntam-se outros talentos como India Robinson, Zahli Kelly ou Mia McCarthy, além de ex-tops dos WWT como Dimity Stoyle, Laura Enever ou Phillippa Anderson.