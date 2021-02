E-Pro Europe tem final totalmente portuguesa

Portugal continua em grande no E-Pro Europa, a etapa europeia das Surf Web Series, circuito mundial online, que foi desenvolvido durante a pandemia pelo pioneiro das ondas grandes Gary Linden. A comprovar a grande prova feita pelos surfistas portugueses está o facto de se ir realizar uma final 100 por cento portuguesa.

Miguel Blanco e Henrique Pyrrait foram esta sexta-feira anunciados como finalistas deste evento, que é o nono do circuito, depois de já terem carimbado uma vaga na final mundial aquando da passagem às meias-finais.

Com os votos do público a contarem para a decisão, mas também o veredicto de um painel de juízes, nas meias-finais Blanco acabou por superar o jovem britânico Stanley Norman, enquanto Pyrrait bateu o espanhol Miguel Castrillon.

Ambos chegaram até ao heat decisivo com percursos bem distintos. Por um lado, Blanco começou cedo a dominar o evento, vencendo todas as baterias até à final, graças aos incríveis tubos com que tem concorrido.

Já Neco Pyrrait fez um percurso em crescendo e nem a queda para a repescagem após a ronda inaugural o impediu de chegar à grande final. A receita tem sido simples: verdadeiras lições de power de backside nas direitas de Ribeira d’Ilhas, que conhece como ninguém.

A grande final arranca este sábado, pelas 17 horas, com os fãs a poderem votar no vencedor final, que será anunciado no domingo. Seja quem for o vencedor, a única certeza é que será português.