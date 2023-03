Ericeira volta a receber Circuito Challenger Series em 2023

A World Surf League anunciou, esta segunda-feira, o calendário da temporada 2023 do Circuito Challenger Series, a segunda divisão do surf mundial, onde estarão em disputa as vagas para o circuito mundial de 2024. Com a Ericeira a marcar novamente presença no calendário, a grande novidade é a redução de uma etapa em relação ao ano anterior, assim como o decréscimo do número de participantes por etapa.

Assim, o circuito vai iniciar, como habitualmente, na Austrália, logo após o cut do World Tour. Seguem-se etapas em Ballito, na África do Sul, e Huntington Beach, nos Estados Unidos da América. A Ericeira recebe a quinta e penúltima etapa da temporada, de 1 a 8 de Outubro. Por fim, Saquarema, no Brasil, passa a receber a etapa de todas as decisões, depois de o circuito perder a tradicional etapa final de Haleiwa, no Havai.

Calendário Challenger Series 2023

Boost Mobile Gold Coast Pro Presented by GWM (Queensland, Austrália): Maio 6 - 13, 2023

GWM Sydney Surf Pro Presented by Bonsoy (New South Wales, Austrália): Maio 17 - 24, 2023

Ballito Pro Presented by O’Neill (KwaZulu-Natal, África do Sul): Julho 2 - 9, 2023

US Open of Surfing Presented by Pacifico (Huntington Beach, Estados Unidos): Julho 29 - Agosto 6

EDP Vissla Pro Ericeira Presented by Estrella Galicia (Ericeira, Portugal): Outubro 1 - 8, 2023

Corona Saquarema Pro (Rio de Janeiro, Brasil): Outubro 14 - 21, 2023

As etapas vão ainda passar a ter menos 16 surfistas na prova feminina e também na masculina, passando cada prova a contar com um elenco de 80 homens e 48 mulheres. Uma decisão justificada com o facto de redução de tempo de realização de cada competição, de forma a melhor aproveitamento das ondulações durante o período de espera.

Por fim, a WSL esclarece que a partir de 2023 os surfistas que consigam superar o cut no WCT e que, consequentemente, terão entrada garantida na elite mundial do ano seguinte não vão ter entrada nas etapas deste circuito secundário. Contudo, caso queiram participar poderão pedir wildcards de etapas para fazê-lo.

Dessa forma, o elenco de cada etapa das Challenger Series será composto por:

- 12 homens e 7 mulheres que não se qualificarem no cut de meio da temporada no World Tour;

- 10 homens e 5 mulheres do ranking das Challenger Series 2022;

- 3 homens e 2 mulheres do World Tour 2022 que não se tenham qualificado para as Challenger Series;

- 49 homens e 30 mulheres qualificados pelos circuitos regionais (Oceânia, Ásia, África, Europa, Havai/Taiti, América do Norte e América Latina);

- Dois campeões mundiais juniores (masculino e feminino);

- 5 wildcards masculinos e 3 wildcards femininos.

Portugal já tem vários nomes com lugar confirmado nas Challenger Series 2023, desde logo Yolanda Hopkins, que se sagrou recentemente vencedora da qualificação europeia, Kika Veselko, que é campeã mundial júnior em título, e ainda Teresa Bonvalot, que em 2022 falhou a qualificação para a elite mundial por um lugar, estando salvaguardada pelo ranking do ano passado. Frederico Morais deverá beneficiar do facto de ter pertencido ao World Tour em 2022 para qualificar-se para a nova temporada das Challenger Series. Outros nomes podem juntar-se em virtude do desfecho do circuito de qualificação europeu, que termina no próximo mês na Costa de Caparica.