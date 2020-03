Etapa inaugural da Liga MEO Surf adiada devido ao Coronavírus

A Associação Nacional de Surfistas (ANS), seguindo as recomendações das autoridades e da Federação Portuguesa de Surf, decidiu adiar a primeira etapa da Liga MEO Surf 2020, a principal competição de surf em Portugal e aquela que decide os títulos de campeões nacionais, como medida preventiva para a contenção da propagação do Coronavírus (Covid-19).





Dessa forma, o Allianz Ericeira Pro, que estava marcado para 27, 28 e 29 de Março, vai ser adiado para outubro, passando a última etapa, o Bom Petisco Cascais Pro, para novembro. O início do circuito fica assim adiado para o Porto, no final de abril, estando dependente do evoluir da situação.1.ª etapa – Renault Porto Pro – 24 a 26 de Abril2.ª etapa – Allianz Figueira Pro – 29 a 31 de Maio3.ª etapa – Allianz Algarve Pro – 12 a 14 de Junho4.ª etapa – Allianz Ericeira Pro – 2 a 4 de Outubro5.ª etapa – Bom Petisco Cascais Pro – 5 a 7 de NovembroA decisão da ANS surgiu pouco depois do comunicado da FPS a anunciar o adiamento de todas as provas previstas para as próximas semanas.