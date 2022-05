Favoritos não permitem surpresas a caminho do dia final em Margaret River

A prometida ondulação chegou a Margaret River e a ação na quinta etapa do CT 2022 regressou à água após vários dias de espera. Houve apenas tempo para uma longa ronda 3 masculina, com 16 heats que se previam emocionantes e dramáticos. Tudo com as máquinas de calcular a postos para fazer as contas do cut… Mas ao contrário da prova feminina, em que as surfistas souberam espremer ao máximo o suspense desta novo modelo competitivo, nos homens acabou tudo em anti clímax. Os favoritos não se deixaram surpreender e após os 16 heats oito das nove vagas em disputa ficaram decididas. Isto tudo perante ondas bem pesadas, à moda do oeste australiano.Só três dos 16 top seeds perderam nesta fase, sendo que um deles, o australiano Connor O’Leary, estava ainda na luta pela vaga e acabou por consegui-la apesar da derrota. Resumindo, apenas dois dos tops caíram nesta fase. Kelly Slater foi surpreendido por Jadson Andre, num resultado que valeu mais um "milagre" ao veterano surfista brasileiro. E Kanoa Igarashi continua a sua queda do topo do ranking – desde que chegou a número um perdeu as etapas seguintes logo na ronda 3. O japonês foi superado pelo sul-africano Matthew McGillivray, o único surfista que segue para o dia final ainda em busca do seu lugar no cut. A pequena pedra de sal no suspense destas contas…Feitas as contas do drama da qualificação, foi isto… Quando tudo parecia indicar um empate entre vários surfistas na zona da "bolha" de qualificação, eis que praticamente todos foram derrotados, sendo que os únicos dois a conseguirem vencer até eram dos que estavam em situação mais delicada no ranking e, aparentemente, a precisarem de chegar às rondas finais para se salvarem. A teoria estava toda errada, pois, após quatro etapas recheadas de surpresas, os grandes nomes do circuito decidiram trazer lógica aos resultados, não alinham na confusão das contas.A Jadson bastou "só" passar a ronda 3. A McGillivary é necessário superar a ronda seguinte. Resta Owen Wright a rezar por fora. Ele que, apesar de já ter perdido, beneficiou de ter um descarte muito baixo para subir no ranking. Ainda assim, caso o sul-africano não consiga superar Samuel Pupo na próxima ronda, Owen fica no Tour graças ao fator de desempate. Isto porque está atualmente empatado com Zeke Lau e Lucca Mesinas. Mas como diz o livro das regras do Tour, o australiano tem mais triunfos, contabilizando todas as etapas e excetuando as rondas de repescagem.Embora já seja parte do passado, a verdade é que Frederico Morais, que precisava de chegar às meias-finais para não depender de terceiros, acabou por sair do Tour, a precisar de ter passado somente esta ronda 3. Ele e todos os outros que estavam na mesma posição e acabaram eliminados sem glória. E isso diz bem da forma como as coisas (não) aconteceram.Cortes à parte, houve performances dignas de registo nas montanhas de água do Main Break. Jordy Smith, que ainda estava na luta pelo cut mas que acabou por nem precisar de sofrer, protagonizou uma boa performance frente a Zeke Lau. Contudo, a grande estrela do dia foi o australiano Ethan Ewing, com mais uma exibição de luxo, plena de estilo, ao somar 17,93 pontos para vencer e terminar com o sonho de Leo Fioravanti. Um real candidato ao top 5 no final do ano.Surfistas que entraram no cutKolohe Andino (USA)Samuel Pupo (BRA)Jordy Smith (ZAF)Nat Young (USA)Connor O’Leary (AUS)Jake Marshall (USA)Jackson Baker (AUS)Jadson Andre (BRA)Surfistas que falharam o cut e vão competir nas Challenger Series na segunda metade da temporadaMorgan Cibilic (AUS)Imaikalani deVault (HAW)Conner Coffin (USA)Joao Chianca (BRA)Ezekiel Lau (HAW)Leonardo Fioravanti (ITA)Frederico Morais (PRT)Ryan Callinan (AUS)Lucca Mesinas (PER)Deivid Silva (BRA)Surfistas ainda na disputa pelo cut Owen Wright (AUS)* Matthew McGillivray (ZAF)*já eliminadoSe McGillivray vencer na próxima ronda entra no cut. Se perder é Owen Wright que fica com a vaga, por levar a melhor no desempate frente a Zeke Lau e Lucca Mesinas.Um lote de surfistas que conta com quatro rookies apurados, embora não tenha aquele que mais se destacou em termos de performance, o brasileiro João Chianca. Tem também dois surfistas que competiram como substitutos, Caio Ibelli e Barron Mamiya, que nem faziam parte da elite mundial no início do ano.Entre os relegados destaque para Conner Coffin e Morgan Cibilic, que fizeram a final de Trestles no ano passado, depois de terem acabado a fase regular no top 5 mundial. E, obviamente, o "nosso" Kikas que foi top 10 no ano passado. Já para não falar da situação dos lesionados Yago Dora e Liam O’Brien (rookie), que não chegaram a competir em 2022, e do costarriquenho Carlos Muñoz, também ele rookies, que se lesionou logo na etapa inaugural.A eles ainda se pode juntar o medalhado de bronze olímpico e eterno candidato ao título mundial Owen Wright. As repostas começam a ser dadas à meia-noite de Portugal Continental, com muito menos em jogo do que aquilo que se esperava. Há, de facto, uma vaga por definir e muita gente a querer chegar perto do top 5 do ranking, naquele que será o primeiro dia do resto do Tour 2022. Contudo, a liderança do ranking já está firme com Filipe Toledo, que sairá da West OZ com a licra amarela.HEAT 1: John John Florence (HAW) 12.16 DEF. Imaikalani deVault (HAW) 9.00 HEAT 2: Kolohe Andino (USA) 14.57 DEF. Jackson Baker (AUS) 9.00 HEAT 3: Callum Robson (AUS) 12.00 DEF. Morgan Cibilic (AUS) 10.70 HEAT 4: Griffin Colapinto (USA) 12.60 DEF. Conner Coffin (USA) 11.66 HEAT 5: Matthew McGillivray (ZAF) 14.43 DEF. Kanoa Igarashi (JPN) 13.17 HEAT 6: Samuel Pupo (BRA) 11.73 DEF. Connor O'Leary (AUS) 10.84 HEAT 7: Italo Ferreira (BRA) 13.53 DEF. Joao Chianca (BRA) 12.84 HEAT 8: Miguel Pupo (BRA) 11.50 DEF. Owen Wright (AUS) 8.93 HEAT 9: Filipe Toledo (BRA) 11.40 DEF. Ryan Callinan (AUS) 9.83 HEAT 10: Nat Young (USA) 16.10 DEF. Jake Marshall (USA) 10.17 HEAT 11: Caio Ibelli (BRA) 15.00 DEF. Frederico Morais (PRT) 8.50 HEAT 12: Ethan Ewing (AUS) 17.93 DEF. Leonardo Fioravanti (ITA) 14.77 HEAT 13: Jadson Andre (BRA) 12.60 DEF. Kelly Slater (USA) 9.24 HEAT 14: Jordy Smith (ZAF) 16.17 DEF. Ezekiel Lau (HAW) 12.67 HEAT 15: Jack Robinson (AUS) 14.83 DEF. Lucca Mesinas (PER) 5.70 HEAT 16: Barron Mamiya (HAW) 11.87 vs. Deivid Silva (BRA) 0.13HEAT 1: John John Florence (HAW) vs. Kolohe Andino (USA) HEAT 2: Callum Robson (AUS) vs. Griffin Colapinto (USA) HEAT 3: Matthew McGillivray (ZAF) vs. Samuel Pupo (BRA) HEAT 4: Italo Ferreira (BRA) vs. Miguel Pupo (BRA) HEAT 5: Filipe Toledo (BRA) vs. Nat Young (USA) HEAT 6: Caio Ibelli (BRA) vs. Ethan Ewing (AUS) HEAT 7: Jadson Andre (BRA) vs. Jordy Smith (ZAF) HEAT 8: Jack Robinson (AUS) vs. Barron Mamiya (HAW)HEAT 1: Gabriela Bryan (HAW) vs. Courtney Conlogue (USA) HEAT 2: Bronte Macaulay (AUS) vs Isabella Nichols (AUS)