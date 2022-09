Filipe Toledo sagra-se campeão mundial pela primeira vez

Aos 27 anos e após nove temporadas na elite mundial, Filipe Toledo cumpriu aquilo ao qual sempre pareceu destinado: ser campeão mundial. Teve de esperar e sofrer para lá chegar. Mas, esta quinta-feira, fê-lo nas ondas californianas de Trestles, onde reside há vários anos e onde chegou na primeira posição do ranking. Toledo foi o quarto brasileiro da história a sagrar-se campeão mundial, sendo este também o quarto título consecutivo para o surf brasileiro.

Ao contrário do título feminino, conquistado pela surfista que chegou na quinta posição a Trestles, nos homens foi o número um mundial a fazer prevalecer o seu estatuto. Ainda assim, o compatriota Italo Ferreira mostrou-se disposto a inverter a lógica das posições do ranking com que terminou a temporada regular. A final entre ambos foi o momento mais emocionante de toda esta etapa final. E com o Brasil já em festa, pois não havia qualquer dúvida que o topo do surf mundial continuaria pintado de verde amarelo e azul.

Apesar de derrotado na final, o prémio de consolação de Italo foi o vice-título mundial, depois de ter chegado a Trestles no 4.º posto. Mesmo sem a colaboração do mar, o campeão olímpico conseguiu superar ronda após ronda, sem grande brilhantismo, mas com muita eficácia. Primeiro bateu Kanoa Igarashi. Depois Ethan Ewing. E até Jack Robinson, em quem muitos metiam fichas para o grande duelo final.

O equilíbrio e drama ficaram guardados para a finalíssima. Toledo começou mais forte e impôs o seu ritmo, numa onda e num formato competitivo feitos à medida do seu surf. Mas Italo nunca se rendeu e chegou a acreditar que tinha dado a volta no primeiro duelo. Só que os juízes não tiveram a mesma opinião e a vantagem pendia para o lado de Filipe Toledo por apenas 0,16 pontos.

No segundo "assalto", a receita foi a mesma. A diferença foi que, desta vez, Toledo e Italo decidiram tudo numa última troca de ondas. Italo convenceu os juízes a ter o requisito que necessitava, após voar para a esquerda. Só que na direita a resposta de Toledo foi ainda mais letal, com a melhor onda da bateria. Contas feitas, 16,50 pontos para o número um e novo campeão mundial, contra 14,93 daquele que foi o principal animador do dia.

Filipe Toledo sucede, assim, a Gabriel Medina no topo do surf mundial, após uma temporada em que foi o mais forte do início ao fim. São quatro títulos consecutivos para o Brasil e seis em oito anos. Desde 2014, ano em que Medina conseguiu cumprir com o tão ansiado título mundial para o Brasil, só John John Florence conseguiu intrometer-se no domínio brasileiro, em 2016 e 2017. Todos sabem que no surf, atualmente, são todos contra todos e no fim ganha o Brasil!