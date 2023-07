Filipe Toledo vence pela terceira vez em J-Bay e cimenta liderança mundial

O brasileiro Filipe Toledo e a norte-americana Lakey Peterson conquistaram, esta quarta-feira, o triunfo no J-Bay Open, nona e penúltima etapa da fase regular do circuito mundial de surf. Esta foi a terceira vez que o surfista brasileiro venceu a prova sul-africana, consolidando ainda mais a liderança do ranking mundial masculino.Num dia final que começou com a realização dos quartos-de-final, Toledo começou desde cedo a mostrar-se como o principal favorito à vitória na etapa. Depois de cilindrar o indonésio Rio Waida nos quartos-de-final, o campeão mundial em título venceu um renhido duelo com o australiano Jack Robinson nas meias-finais.Na final, Toledo enfrentou o australiano Ethan Ewing, que nas meias-finais tinha superado Gabriel Medina. Com duas notas excelentes, uma delas perto da perfeição (9,93), o brasileiro não deu qualquer hipótese a Ewing, vencendo com 18,76 pontos, contra somente 12,60. Apesar da derrota, o australiano ascendeu à vice-liderança do ranking.Após o terceiro triunfo da temporada – já tinha vencido em Sunset Beach, no Havai, e em El Salvador – e o 15.º da carreira em etapas do CT, Filipe Toledo tem, agora, uma vantagem superior a 7 mil pontos na frente do ranking. Já Ethan Ewing tem pouco mais de 200 pontos de vantagem para o norte-americano Griffin Colapinto, que fecha o top 3, numa altura em que falta disputar apenas a etapa de Teahupoo, no Taiti. Estes três surfistas já estão qualificados para a finalíssima de Trestles, onde se discute o título mundial.João Chianca (4.º) e Yago Dora (5.º) são os outros surfistas dentro do cut de qualificação para Trestles, embora ainda tenham uma etapa para defender essas posições. A correr por fora está Gabriel Medina, que ocupa atualmente o 6.º posto, mas também o havaiano John John Florence (7.º) ou o australiano Jack Robinson (8.º).No lado feminino Lakey Peterson começou por vencer nos quartos-de-final a norte-americana Caroline Marks, seguindo-se triunfo frente à australiana Tyler Wright nas meias-finais. Na final, Peterson superou a australiana Molly Picklum, que vinha de eliminar a líder mundial Carissa Moore nas meias-finais. Os 14,77 pontos da norte-americana foram suficientes para os 13,50 de Picklum, valendo-lhe a sexta vitória da carreira em etapas do circuito mundial.Com este desfecho, Peterson subiu ao 6.º posto do ranking, que continua a ser liderado por Moore. A campeã deste J-Bay Open vai, assim, para a etapa de Teahupoo ainda na disputa da última vaga para Trestles, numa altura em que Carissa Moore (1.º), Tyler Wright (2.º), Caroline Marks (3.º) e Molly Picklum (4.ª) já estão qualificadas para a finalíssima de Trestles. Caity Simmers (5.ª) e a oito vezes campeã mundial e atual detentora do cetro Stephanie Gilmore (7.ª) são as outras surfistas na luta por essa última vaga.