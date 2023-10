Francisca Veselko fecha Saquarema Pro no terceiro lugar

A portuguesa Francisca Veselko perdeu este sábado o duelo das meias-finais frente à australiana Sophie McCulloch, ficando com o terceiro lugar do Saquarema Pro, no Brasil, prova do circuito Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL).

Na primeira bateria das meias, na praia de Itaúna, em Saquarema (litoral norte do Rio de Janeiro) Kika Veselko, atual campeã mundial júnior, fez 6,77 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (3,7 e 3,07), enquanto a rival alcançou 10,5 (6 e 4,5), garantindo a passagem à final.

Antes, Veselko tinha eliminado a norte-americana Kirra Pinkerton nos quartos de final (5,6 contra 4,6 pontos), e a jovem surfista foi a última resistente do batalhão luso, que contou ainda com Carolina Mendes, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, e com Frederico Morais, no quadro masculino.

Kikas, que se ficou nos oitavos no Saquarema Pro, despediu-se do Brasil com uma vaga garantida na próxima temporada do circuito principal da WSL, naquela que é a terceira vez em que se qualifica para competir na elite internacional.

O tricampeão português (2013, 2015 e 2020) já disputou o Championship Tour (CT) em 2017, 2018, 2021 e 2022.