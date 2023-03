Frederico Morais eliminado do MEO Rip Curl Pro Portugal

Frederico Morais despediu-se, na manhã deste domingo, do MEO Rip Curl Pro Portugal, depois de ter sido eliminado na repescagem da prova portuguesa. Kikas, que competiu como wildcard nesta que é a terceira etapa do circuito mundial de 2023, acabou por ser superado por Kelly Slater e Kanoa Igarashi no heat 2 da ronda 2, falhando o acesso aos 16 avos-de-final em Peniche.Com o mar a apresentar-se muito pesado para o segundo dia de prova em Supertubos, os surfistas têm sentido algumas dificuldades em encontrar ondas de qualidade. Frederico não foi imune a isso mesmo e acabou por ser eliminado após uma renhida disputa com Kelly Slater nos minutos finais da bateria.O japonês Kanoa Igarashi conseguiu destacar-se da concorrência desde cedo, para vencer a bateria com 11 pontos. A vaga que restava na próxima fase foi disputada taco a taco entre Slater e Morais, com o 11 vezes campeão mundial a usar a sua experiência para subir ao 2.º posto com uma onda surfada já últimos minutos.Kelly terminou o embate com 6,20 pontos, enquanto Frederico Morais somou apenas 5,46 pontos. O surfista português ainda tentou nos últimos instantes encontrar uma onda de 3,08 pontos, que ajudasse a reverter a situação, mas foi incapaz de o fazer, despedindo-se da prova e terminando a bateria visivelmente desiludido.Este domingo a prova feminina não irá para a água, com os planos da organização a passarem por avançar com a ronda 3 masculina e também com os oitavos-de-final. Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins são, agora, as únicas representantes nacionais em prova, mas só deverão regressar à água na terça-feira, uma vez que as previsões para amanhã apontam para mais um dia de pausa.