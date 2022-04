Frederico Morais enfrenta rookie na ronda 3 em Bells Beach

Frederico Morais ficou esta terça-feira a conhecer a distribuição dos heats da ronda 3 do Rip Curl Pro Bells Beach, quarta etapa do CT 2022, onde vai ter pela frente o rookie australiano Callum Robson. Este será um heat de extrema importância para a continuidade de Kikas na elite mundial, tendo em conta o novo cut de meio do ano.Esta terça-feira houve ação na praia de Wikinkop, que permitiu terminar os quatro heats da ronda inaugural masculina e fazer a ronda inaugural feminina e ainda as repescagens masculinas e femininas. Assim, ficou tudo definido para essa decisiva ronda 3, onde para os homens estará em jogo a passagem aos oitavos-de-final. Algo que daria a Frederico alguma margem nas contas do ranking.Atualmente no 23.º posto do ranking, a apenas uma posição de entrar no cut, Kikas vai ter pela frente no heat 10 um rookie que nunca enfrentou no CT e que começou a temporada de forma positiva, estando atualmente na 15.ª posição. Contudo, caso o surfista português vença, vai apanhar Robson automaticamente no ranking.Depois do triunfo na ronda inaugural da prova australiana, Kikas viu o seu seeding ser melhorado e, por isso, entra nesta ronda como top seed. Contudo, nem tudo foi positivo, uma vez que Frederico Morais ficou colocado mesmo na mira do líder mundial Kanoa Igarashi, que o eliminou em Peniche, estando também Kelly Slater nesta metade superior do quadro. Caso ganhe frente a Robson, nos oitavos-de-final Frederico enfrenta o vencedor da bateria entre Kanoa e o lendário wildcard Mick Fanning, que prossegue em prova.Em termos das contas, que só ficarão definidas após a quinta etapa, que será em Margaret River, no Oeste australiano, o português viu o norte-americano Conner Coffin, top 5 mundial no ano passado, ser eliminado de forma surpreendente na ronda 2, o que faz com que Frederico o possa superar no ranking em caso de triunfo na próxima ronda. Os outros três surfistas a serem já eliminados foram o wildcard Tully Wyllie, o suplente Matthew McGillivray e ainda o havaiano Seth Moniz, que chegou a Bells no 5.º posto do ranking, mas foi surpreendido por Mick Fanning e Morgan Cibilic.Do lado feminino também se registaram algumas surpresas, com as duas surfistas já eliminadas a serem as rookies Molly Picklum e Bettylou Sakura Johnson. Para Bettylou, que prometia ser a grande surpresa do ano, é a segunda eliminação consecutiva na ronda 2. Já Picklum foi batida pela wildcard e grande sensação do QS Alyssa Spencer. A jovem norte-americana segue, assim, em frente, e na próxima ronda terá pela frente a campeã mundial Carissa Moore, que iniciou a sua prestação em Bells com um segundo lugar, depois de ser superada por Isabella Nichols, com a própria Alyssa Spencer a ser terceira nessa disputa.Entre os destaques da ronda inaugural as melhores performances foram da francesa Johanne Defay, com duas notas excelentes e um score de 16,67, e da rookie havaiana Gabriela Bryan, que venceu a primeira bateria, tendo pela frente duas veteranas como Lakey Peterson e Courtney Conlogue. Registo ainda para o triunfo de Stephanie Gilmore, numa bateria em que deixou a costarriquenha e líder mundial Brisa Hennessy na segunda posição.Já nos quatro heats da primeira ronda masculina que ainda estavam por realizar-se e que abriram a ação logo pela manhã em Wikinpop, o grande destaque acabou por ser o triunfo do havaiano Barron Mamiya, que, apesar de não pertencer à elite mundial, continua a sua trajetória de sonho, cada vez mais dentro do cut e rumo ao CT 2023. Mamiya somou 13 pontos e bateu a dupla australiana composta por Ethan Ewing e Morgan Cibilic. Os brasileiros João Chianca e Deivid Silva e o norte-americano Kolohe Andino foram os outros vencedores do dia.Na próxima fase, além do duelo entusiasmante entre Kanoa e Fanning, há mais heats prometedoras em perspetiva. A ronda abre logo com um embate entre Griffin Colapinto e o "aflito" Owen Wright. Já no heat 5 Filipe Toledo enfrenta o outro Wirght em prova, o irmão mais novo Mikey, que é wildcard nesta etapa. No heat 7 novo embate entre John John Florence e João Chianca, com o vencedor a defrontar quem sair do heat entre Barron Mamiya e Morgan Cibilic. Kelly Slater está no heat 13 com o rookie havaiano Imaikalani deVault e, a fechar a ronda, Italo Ferreira defronta o australiano Ryan Callinan.