Frederico Morais fecha circuito da Liga Mundial de Surf no 10.º lugar

O surfista português Frederico Morais terminou no 10.º lugar o circuito de 2021 da Liga Mundial de Surf (WSL), o seu melhor resultado de sempre, após ter sido quinto classificado no Open do México, que fechou a fase regular.

Kikas conquistou 20.790 pontos ao longo da época, marcada por várias alterações nas etapas inicialmente agendadas, que levaram, entre várias outras contrariedades, ao cancelamento da prova portuguesa, em Peniche, devido à pandemia de covid-19.

Com o cancelamento da etapa do Taiti, anunciado apenas na quinta-feira, a prova mexicana serviu para fazer todas as contas em relação à qualificação para a nova finalíssima, num novo formato que estreia este ano, e onde apenas vão competir os cinco primeiros da classificação masculina, e também para a requalificação.

O atleta luso chegou ao México no 11.º posto e, ao alcançar os 'quartos', conseguiu ultrapassar no ranking final o havaiano John John Florence, bicampeão mundial que tem falhado vários eventos esta temporada por causa de lesões.

Em 2017, no seu ano de estreia entre a elite mundial de surf, Frederico Morais ficou no 14.º lugar, que era, até agora, o seu melhor resultado.

Frederico Morais foi eliminado nos quartos de final do Open do México, prova da Liga Mundial de Surf, ao perder com o australiano Jack Robinson.

Kikas terminou a sua bateria com 12,60 pontos (5,00 e 7,60 nas duas melhores ondas), ficando atrás de Robinson, que conseguiu 14,06 (6,83 e 7,23).

Na primeira prova depois de ter falhado os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, devido a um teste positivo ao novo coronavírus, Frederico Morais conseguiu a segunda melhor prestação da temporada, depois das meias-finais no Narrabeen Classic, na Austrália.