Frederico Morais no mesmo heat de Italo Ferreira na ronda inaugural em Newcastle

Estamos a um mês do reinício do WCT, que vai acontecer a 1 de abril, em Newcastle, e Frederico Morais já conhece os adversários que vai ter pela frente na ronda inaugural desta nova paragem do circuito. Kikas vai ter pela frente o campeão mundial em título Italo Ferreira e ainda um wildcard.

Tal como já havia acontecido para a etapa de Sunset, no Havai, que, entretanto, acabou por ser cancelada, Frederico volta a ficar no heat 6 da ronda inaugural, lado a lado com o surfista brasileiro. Ambos terão ainda a companhia de Jackson Baker, surfista australiana, que vem de um triunfo na etapa do WQS em Port Stephens, e que garantiu um dos dois wildcards disponíveis.

Kikas vai ter, assim, pela frente um desafio de elevada dificuldade na estreia nesta etapa, que será a primeira de quatro em solo australiano. Isto depois de ter chegado à 3.ª ronda em Pipeline, no Havai, na etapa de abertura do circuito mundial, em dezembro último.

A ação regressa agora, mais de quatro meses depois de a pandemia ter causado uma paragem obrigatória e uma reformulação do calendário do WCT. Nos outros heats destaque para aquele que vai opor Gabriel Medina ao também brasileiro Yago Dora e ao outro wildcard, o australiano e ex-top mundial Mikey Wright.

Heats da primeira ronda do Newcastle Pro:

H1: Kolohe Andino (EUA), Peterson Crisanto (BRA), Alex Ribeiro (BRA)

H2: Filipe Toledo (BRA), Adrian Buchan (AUS), Connor O’Leary (AUS)

H3: John John Florence (HAV), Conner Coffin (EUA), Deivid Silva (BRA)

H4: Jordy Smith (AFS), Jadson Andre (BRA), Morgan Cibilic (AUS)

H5: Gabriel Medina (BRA), Yago Dora (BRA), Mikey Wright (AUS)

H6: Italo Ferreira (BRA), Frederico Morais (POR), Jackson Baker (AUS)

H7: Kanoa Igarashi (JAP), Wade Carmichael (AUS), Ethan Ewing (AUS)

H8: Kelly Slater (EUA), Griffin Colapinto (EUA), Leonardo Fioravanti (ITA)

H9: Jeremy Flores (FRA), Michel Bourez (FRA), Miguel Pupo (BRA)

H10: Owen Wright (AUS), Seth Moniz (HAV), Adriano de Souza (BRA)

H11: Julian Wilson (AUS), Caio Ibelli (BRA), Jack Robinson (AUS)

H12: Ryan Callinan (AUS), Jack Freestone (AUS), Matthew McGillivray (AFS)