Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins nos Mundiais de surf

Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins estão entre os seis portugueses convocados para os Mundiais de surf de 2023, a disputar em El Salvador, entre 30 de maio e 7 de junho, anunciou esta quinta-feira a federação portuguesa.

Depois de Teresa Bonvalot ter assegurado uma vaga para os Paris'2024, através do ranking do circuito mundial, Portugal vai procurar mais lugares nos Jogos Olímpicos. Em disputa está uma vaga feminina e outra masculina.

Além dos três olímpicos em Tóquio'2020 - Kikas qualificou-se mas falhou a competição por ter estado infetado pelo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 -, o selecionador português de surf, David Raimundo, convocou ainda Guilherme Fonseca, Guilherme Ribeiro e Francisca Veselko para os Campeonatos do Mundo da Associação Internacional de Surf (ISA).

"El Salvador vai ser a penúltima oportunidade de qualificar atletas para os Jogos Olímpicos de Paris. Já temos a presença de Portugal garantida com a qualificação da Teresa Bonvalot, pelo que o principal objetivo é agora qualificar mais dois surfistas, um masculino e um feminino. Temos uma equipa forte, coesa e experiente, o que nos deixa confiantes numa boa prestação", afirmou David Raimundo, citado pela Federação Portuguesa de Surf (FPS).

Em 2021, Yolanda Hopkins sagrou-se vice-campeã do mundo e Teresa Bonvalot amealhou a medalha de bronze, levando Portugal ao terceiro lugar e assegurando a qualificação para Tóquio2020, quando alcançaram os quinto e nonos lugares, respetivamente.

"Estou confiante nas escolhas do selecionador. Conheço bem todos estes surfistas há vários anos e sei do seu valor e vontade de vencer por Portugal e o desejo de estarem presentes nos Jogos Olímpicos. Temos mais oportunidades depois deste Mundial mas estamos conscientes da necessidade de capitalizar agora", afirmou o presidente da FPS, João Aranha.

No ano passado, em Huntington Beach, nos Estados Unidos, Portugal terminou no quarto lugar da classificação coletiva, atrás de Estados Unidos, Austrália e França, numa competição em que Guilherme Fonseca chegou à final, terminando no quarto lugar, com a medalha de cobre, enquanto Bonvalot foi sexta, depois de desistir da competição, devido a uma luxação no joelho.