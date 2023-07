Gabriela Dinis e Martim Nunes campeões nacionais Sub-20

Gabriela Dinis sagrou-se, este domingo, campeã nacional Sub-20, juntando-se a Martim Nunes, que já tinha assegurado o título masculino no sábado, por antecipação. O circuito nacional Pro Júnior concluiu-se na Praia de Santa Cruz, onde João Roque Pinho e Maria Dias terminaram como vencedores da etapa.Habituada aos grandes palcos nacionais e internacionais, Gabriela Dinis, de 19 anos, vinha de dois triunfos nas primeiras etapas e em Santa Cruz terminou no 3.º posto. Um registo que lhe valeu o primeiro título nacional da categoria, sucedendo a Érica Máximo.A final feminina colocou frente a frente Érica Máximo, que havia batido Gabriela nas meias-finais, e ainda Maria Dias. A jovem surfista da Costa de Caparica conquistou o triunfo frente à antiga detentora do título da categoria, com um score de 8,80 contra 6,25.Na véspera, Martim Nunes tinha assegurado o título masculino - o segundo consecutivo - depois de os principais rivais nas contas do título terem ficado pelo caminho e lhe terem garantido a conquista de forma antecipada. Este domingo, Nunes ainda chegou à final da etapa que fez parte do festival Ocean Spirit, mas foi batido por João Roque Pinho.