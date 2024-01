Garrett McNamara destaca "alto nível" de surf nas ondas da Nazaré

O experiente surfista havaiano Garrett McNamara, antigo recordista da maior onda surfada no mundo, apontou esta segunda-feira para o elevado nível de surf apresentado pela nova geração na Praia do Norte, Nazaré."O nível de surf está muito alto e há muitos jovens surfistas a elevar a fasquia nestas ondas", lançou aos jornalistas McNamara, que em novembro de 2011 fixou o recorde mundial de 23,77 metros (entretanto ultrapassado) precisamente no 'canhão' da Nazaré, à margem do Nazaré Big Wave Challenge, prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL).

Garrett McNamara, que colocou a Nazaré na 'boca do mundo', admitiu estar "agradecido e honrado" pela evolução que o surf de ondas gigantes teve nos últimos anos.

"É tão bom observar de terra o que estes jovens conseguem fazer. Hoje, esteve um dia de alta performance. Um dos melhores dias de surf para competir. Não para bater recordes, mas para fazer manobras que antes eram impensáveis em ondas deste tamanho", sublinhou o surfista de 56 anos.

Também Francisco Spínola, diretor-geral da WSL para a Europa, África e Médio Oriente, considerou que a prova de hoje foi memorável, apesar de as ondas não testarem os atuais recordes mundiais.

"Já fizemos eventos com ondas maiores, mas este foi um dos melhores que já fizemos. Na primeira metade do dia, tivemos ondas grandes, mas não gigantes. Diria que foi uma fase para o desempenho [dos atletas]. Mas, na segunda metade, entrámos no modo sobrevivência, com a ondulação a crescer", disse à Lusa o responsável.

E acrescentou: "Isto é uma coisa do outro mundo. É um evento global. É visto e vivido na praia ao vivo por milhares e milhares de pessoas, e tem um alcance verdadeiramente mundial".

A equipa dos brasileiros Lucas Chianca e Pedro Scooby ganhou o Nazaré Big Wave Challenge, com a recordista mundial Maya Gabeira, do Brasil, a vencer no quadro feminino.

A estreia da dupla Chianca e Scooby resultou na vitória, com 41,16 pontos, seguida de perto pelo par formado por Nicolau von Rupp (Portugal) e Clement Roseyro (França), que averbou 37,81 pontos. Os brasileiros Rodrigo Koxa (antigo recordista mundial) e Vítor Faria, com 35,79 pontos, fecharam o pódio.

A título individual, foi Lucas 'Chumbo' a ganhar - pela quarta vez triunfante na Nazaré, três em 'tow in' (puxado pelo jet ski) e uma na remana -, enquanto Maya Gabeira, que tinha o português António Laureano como par, conquistou o troféu individual feminino, com 14 pontos, contra os 9,83 da compatriota Michelle de Boullons.

Com o 'canhão' da Nazaré a produzir ondas muito grandes, entre os 12 e os 15 metros, mas longe do tamanho atingido nos recordes mundiais do Guinness, as cerca de 45 mil pessoas das mais variadas nacionalidades que estiveram na Praia do Norte vibraram com o alto nível de surf apresentado ao longo do dia.

Entre os portugueses que competiram, além de Nicolau von Rupp, que obteve a nona colocação a título individual (16,30), António Silva ficou no 14.º posto (9,34), e João de Macedo (6,26) e António Laureano (3,27) ficaram em 15.º e 16.º, respetivamente.

O Big Wave Challenge da Nazaré é uma das provas do circuito de ondas gigantes da WSL, que decorre até 31 de março, e que conta ainda com o evento em Jaws, no Havai (Estados Unidos), no qual vai participar o português 'Nic' von Rupp.

Em 2020, o alemão Sebastian Steudtner bateu na Nazaré o recorde mundial da maior onda surfada, com uma marca de 26,21 metros, enquanto, no lado feminino, é a brasileira Maya Gabeira a detentora do título do Guinness, com uma onda de 22,40 metros, igualmente apanhada na Praia do Norte e no mesmo ano.