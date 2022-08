Guilherme Ribeiro lidera armada lusa em Lacanau

A armada lusa viveu mais um dia positivo no Lacanau Pro, QS1000 que se está a disputar no sudoeste francês. Com a prova masculina a ser novamente a única a entrar na água, esta quarta-feira, seis dos nove surfistas em prova na ronda 2 conseguiram avançar para a fase seguinte da prova gaulesa, com vários deles a protagonizarem performances de destaque.

Depois do brilharete na véspera, desta vez, o melhor score do dia já não pertenceu a nenhum português. Mas tal não andou longe de acontecer novamente, depois de Guilherme Ribeiro ter vencido o heat 13, com 15,10 pontos, o segundo melhor score da jornada, apenas atrás dos 16,76 pontos de Marco Mignot.

Afonso Antunes (11,80 pontos) e Pedro Henrique (13,34) foram os outros representantes nacionais a carimbar triunfos na ronda 2, enquanto Francisco Almeida (12,14), Joaquim Chaves (10,70) e Luís Perloiro (11,16) conseguiram seguir em frente após terem sido segundos classificados nos respetivos heats.

Pelo caminho ficaram apenas João Maria Mendonça, Henrique Pyrrait, que tinha sido um dos destaques do dia anterior, e ainda Eduardo Fernandes, que falhou a passagem à ronda 3 por apenas 0,20 pontos. Dessa forma, a armada lusa segue com seis representantes para a ronda 3 da prova masculina, onde já só estão os 32 melhores surfistas.

Já a prova feminina continua de folga, com Camila Cardoso, Gabriela Dinis, Beatriz Costa, Yolanda Hopkins, Kika Veselko e Carolina Mendes ainda à espera da estreia nas ondas de Lacanau. Algo que poderá acontecer amanhã, com a chamada marcada para as 8 horas locais – 7 horas em Portugal Continental.

Prova masculina

Ronda 3

H2: Teva Bouchgua (FRA) x Andy Criere (ESP) x Afonso Antunes (PRT) x Arran Strong (GBR)

H3: Thomas Debierre (FRA) x Marco Mignot (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x Joaquim Chaves (PRT)

H5: Gatien Delahaye (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x Luís Perloiro (PRT) x Beyrick De Vries (PB)

H7: Guilherme Ribeiro (PRT) x Bitor Garitaonandia (ESP) x Nicolas Paulet (FRA) x Iker Trigueros (ESP)

Prova feminina

Ronda 1

H1: Alys Barton (GBR) x Gabriela Dinis (PRT) x Maelys Jouault (FRA) x Pua Desoto (HAV)

H2: Sarah Leiceaga (FRA) x Noa Lelior (ISR) x Lilias Tebbai (MAR) x Beatriz Costa (PRT)

H8: Marion Philippe (FRA) x Camila Cardoso (PRT) x Laura Coviella (ESP) x Myriam Benzarti (TUN)

Ronda 2

H1: Yolanda Hopkins (PRT) x Juliette Brice (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H4: Mafalda Lopes (PRT) x Bahia Frediani (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H5: Kika Veselko (PRT) x Tya Zebrowski (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H6: Maud Le Car (FRA) x Carolina Mendes (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1