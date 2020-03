Italo Ferreira fala em "momento difícil" para os surfistas

Campeão mundial da WSL e da ISA em título, Italo Ferreira compõe com Gabriel Medina a equipa brasileira que se estava a preparar para lutar pelo ouro na estreia olímpica do surf em Tóquio’2020. Só que o adiamento das olimpíadas japonesas impediram que o sonho da estreia se concretizasse já neste verão.





Italo já veio a público comentar a situação atual do Mundo, que levou ao cancelamento do primeiro terço do circuito mundial de 2020 e também ao adiamento dos Jogos Olímpicos, que deverá agora realizar-se apenas em 2021. O surfista brasileiro garante que este é um momento muito difícil para quem está habituado a surfar."Devido aquilo que se está a passar no Mundo os atletas não estão a conseguir treinar, nem sequer sair de casa. Infelizmente, estamos a viver no caos. Para nós competidores é um momento muito difícil porque temos uma rotina grande, entre treinos, viagens, provas… É muito difícil estar em casa parado sem muitas coisas para fazer", comentou Italo Ferreira num vídeo publicado na sua conta de Instagram.Ainda assim, o campeão mundial deixou uma palavra de esperança, demonstrando a sua religiosidade. "Estamos a fazer isto pelo bem do próximo e também temos agora um tempo para parar e refletir sobre as nossas prioridades. Devemos ajoelhar-nos perante Deus e pedir perdão pelas nossas falhas e erros, pedindo que ele nos dê o melhor", frisou.Por fim, Italo deixou ainda uma mensagem de apoio para os fãs: "Espero que todos fiquem bem e que tomem os cuidados necessários. Não percam muito tempo a gastar energia com coisas negativas. Cuidem dos vossos pais, família, amigos e todos em vosso redor. Vamos seguindo juntos. Que Deus nos abençoe!"