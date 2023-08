Jack Robinson vence em Teahupoo e garante última vaga na disputa do título

O australiano Jack Robinson foi o grande vencedor do Tahiti Pro, a derradeira etapa da temporada regular do circuito mundial de 2023, que se disputou com muito drama à mistura nos pesados tubos de Teahupoo. Com o triunfo, Robinson garantiu a última vaga em disputa para a finalíssima de Trestles, numa renhida luta entre cinco surfistas que só foi decidida já mesmo na final.Com o dia final a começar com a realização dos quartos-de-final, esta fase contava com algumas "finais" nesta luta particular pelo top 5 do ranking, que apurou os surfistas que vão discutir o título mundial. Apesar de eliminado logo na ronda 2, o brasileiro João Chianca acabou por beneficiar de uma conjugação de resultados para garantir o 4.º posto do ranking, faltando depois encontrar o dono da vaga final.Com Yago Dora a chegar a Teahupoo no 5.º posto do ranking, a derrota frente a Jack Robinson nos quartos-de-final acabou por colocar em cheque a vaga do brasileiro. Enquanto isso, Gabriel Medina eliminou John John Florence nesta mesma fase, para se manter na luta pela vaga e tirar o havaiano desta disputa. Nas meias-finais , Robinson eliminou o italiano Leo Fioravanti, que também estava na disputa, e Medina superou o havaiano Barron Mamiya.A grande final colocou frente a frente Jack Robinson e Gabriel Medina, com a última vaga em jogo. O vencedor garantia automaticamente o lugar em Trestles. Numa disputa muito renhida, Robinson acabou por vencer Medina por uma diferença de 0,66 pontos. O brasileiro acabou por ser o grande derrotado do dia, uma vez que, além de falhar a presença na finalíssima, ainda ficou sem a vaga olímpica, que ficou para os compatriotas João Chianca e Filipe Toledo.Medina ainda tem uma réstia de esperança para ir a Paris’2024, em virtude da vaga coletiva que vai estar em disputa no Mundial ISA do próximo ano, para o país que vença coletivamente, e que serve de exceção para uma nação poder levar três surfistas na prova olímpica – o Japão no masculino e os Estados Unidos já conseguiram uma dessas vagas no Mundial de 2022. Contudo, a luta por essa vaga extra deverá ser intensa, pois também será esta a forma de os Estados Unidos conseguirem uma terceira vaga, que poderia ser concedida a… Kelly Slater.No lado feminino o drama não foi tão grande, com a norte-americana Caroline Marks a vencer a etapa, após uma final frente à compatriota e rookie Caitlin Simmers. Simmers acabou por ser a grande beneficiada do resultado obtido na prova taitiana, uma vez que venceu a luta pela quinta vaga para a finalíssima de Trestles, deixando de fora das contas a australiana Stephanie Gilmore, oito vezes campeã mundial e atual detentora do título. Gilmore também ficou fora das vagas olímpicas e à espera de uma eventual terceira vaga da Austrália para Paris’2024.1 – Filipe Toledo (BRA)2 – Griffin Colapinto (EUA)3 – Ethan Ewing (AUS)4 – João Chianca (BRA)5 – Jack Robinson (AUS)Filipe Toledo (BRA)Griffin Colapinto (EUA)Ethan Ewing (AUS)João Chianca (BRA)Jack Robinson (AUS)John John Florence (EUA)Leonardo Fioravanti (ITA)Kanoa Igarashi (JAP)Jordy Smith (AFS)Matthew McGillivray (AFS)1 – Carissa Moore (HAV)2 – Tyler Wright (AUS)3 – Caroline Marks (EUA)4 – Molly Picklum (AUS)5 – Caitlin Simmers (EUA)Carissa Moore (EUA)Tyler Wright (AUS)Caroline Marks (EUA)Molly Picklum (AUS)Tatiana Weston-Webb (BRA)Johanne Defay (FRA)Brisa Hennessy (CRC)Teresa Bonvalot (POR)