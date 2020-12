João Macedo e Nicolau Von Rupp brilham nos prémios para surfistas de ondas grandes

Os surfistas João Macedo e Nicolau Von Rupp estiveram esta quinta-feira em destaque na cerimónia de distribuição dos Prémios Ondas XXL EDP Mar Sem Fim, destinados aos melhores desempenhos de atletas portugueses em ondas grandes.

João Macedo venceu a categoria Onda da Temporada, enquanto Nicolau Von Rupp foi o mais premiado, tal como tinha acontecido na edição do ano passado, com o Maior 'Wipe Out' (queda) e Maior 'Onda Tow' (puxado por mota de água).

A cerimónia virtual, transmitida nas redes socais da iniciativa, decorreu a partir do cineteatro da Nazaré, tendo também sido premiados Alex Botelho, na categoria de Maior Onda Remada, e Francisco Laranjinha, com o melhor Tubo.

Nesta sexta edição dos prémios, foram novamente atribuídas três distinções, para o 'Rookie' (estreante) e 'Girl' (rapariga), a Eduardo Garcia e Joana Andrade (que venceu o prémio pelo 4.º ano consecutivo), respetivamente, e Nuno "Violino" Santos, que foi o distinguido na categoria Irmandade, que premeia o piloto de mota de água que mais ajudou os surfistas ao longo da temporada transata, com o mediático resgate de Alex Botelho na Nazaré.

Durante o evento houve ainda uma homenagem ao ator Pedro Lima, surfista e primeiro apresentador da cerimónia dos Prémios XXL EDP Mar Sem Fim.

O painel de juízes foi composto por várias personalidades da comunidade do surf nacional e internacional. O chefe de juízes, Eric Rebiere, antigo bicampeão europeu de surf, liderou um painel de juízes composto por Maya Gabeira, João Valente, Jójó Parisot, Rodrigo Koxa, Lucas Chumbo, Michele de Bouillons, Ian Conseza, Vinicius dos Santos e Miguel Pedreira.