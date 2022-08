Kelly Slater campeão nas Maldivas

Kelly Slater adicionou, no sábado passado, mais um feito ao já vasto currículo. O 11 vezes campeão mundial, de 50 anos, foi até às Maldivas para enfrentar os colegas de geração, todos já retirados do circuito mundial, num evento especial. O Troféu dos Campeões, considerado o evento mais luxuoso do Mundo, decorreu durante três dias e, no final, o triunfo não escapou a Slater.Depois de ter vencido a categoria inaugural, em pranchas single-fin, Slater viu o colega Shane Dorian assumir a liderança do ranking ao vencer em pranchas twin-fin. Mas no dia final Slater retomou a dianteira ao vencer a divisão thruster (three-fin), depois de bater na final Rob Machado, com direito à melhor onda de todo o evento, com 9,33 pontos.Dessa forma, garantiu uma vaga na finalíssima, tal como Shane Dorian. Aí cada um escolheu a prancha com que queria competir nas famosas direitas de Sultans. Apesar de por altura da grande final o mar estar um pouco inconsistente, depressa Slater colocou o adversário em combinação, com ondas de 8,23 e 8,73 pontos. Dorian ainda reagiu na ponta final com uma onda de 8,70, mas já não teve tempo de conseguir um backup forte, vendo Kelly fazer a festa."A final foi muito divertida", começou por dizer Kelly Slater. "O Shane Dorian foi o surfista em maior sintonia com as ondas ao longo de todo o evento, mas na final tirei-lhe esse fator. Ele apanhou uma das melhores ondas do heat, mas já era tarde e faltavam poucos minutos para o heat terminar. Foi a desforra", comentou Slater, vencedor da décima edição do Four Seasons Maldives Surfing Champions Trophy, que teve ainda em competição Rob Machado, Ross Williams, Taylor Knox e o surfista local Hussain "Iboo" Areef.