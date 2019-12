Kelly Slater faz nota 10 aos 47 anos

Kelly Slater, de 47 anos e com 11 títulos mundiais no currículo, é uma das provas mais evidentes de que a idade é mesmo... apenas um número.O norte-americano apurou-se para os oitavos-de-final do Billabong Pipe Masters, última etapa do circuito mundial de surf que se disputa esta semana em Pipeline, no Havai, e fê-lo em grande estilo, com uma onda perfeita (nota 10), depois de ser protagonista do tubo mais profundo de toda a competição havaiana.Slater ultrapassou o francês Joan Duru e manteve vivas as suas esperanças não apenas de voltar a vencer a emblemática prova de Oahu, mas também de garantir um lugar na equipa norte-americana que participará na estreia do surf nos Jogos Olímpicos, em Tóquio’2020.Kolohe Andino, 5º do ranking, já garantiu a primeira vaga do país, mas a segunda será entre John John Florence, bicampeão mundial em 2016 e 2017 e ainda em prova no Havai, e Slater, duas das principais figuras da modalidade a nível mundial."É claro que é um dos meus objetivos mas nem quero falar disso. Há muitos surfistas de grande nível que ficaram fora dos Jogos e tudo pode acontecer", lembrou Slater.O veterano está obrigado a vencer em Pipeline para oitava vez na carreira para ter hipóteses de chegar aos Jogos Olímpicos, sendo que mesmo nesse cenário John John Florence não pode chegar às meias-finais.

O evento deve acabar hoje com todas as decisões.