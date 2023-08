Kika Veselko alcança 3.° lugar em Lacanau

Três anos e meio depois e após uma série de 12 vitórias consecutivas, chegou ao fim a invencibilidade portuguesa no circuito de qualificação europeu feminino. Em Lacanau, este domingo, a basca Nadia Erostarbe colocou um ponto final na imbatibilidade lusa, ao derrotar Kika Veselko nas meias-finais do QS1000 gaulês, que é a segunda prova da temporada 2023/24.Depois de ontem ter garantido a vitória nos quartos-de-final, esta manhã a surfista portuguesa não conseguiu dar sequência ao bom momento, perdendo o duelo com Erostarbe, que somou 11,50 pontos contra 9 de Kika. A campeã mundial júnior em título terminou, assim, no 3.° posto em Lacanau. Já Erostarbe sagrou-se campeã da etapa, após bater na final a francesa Tessa Thyssen.Em termos de ranking, a portuguesa Yolanda Hopkins perdeu a liderança para a britânica Alys Barton, ocupando, agora, a vice-liderança. Kika Veselko segue no 9.° posto, tendo participado apenas numa das duas etapas já realizadas.A prova masculina em Lacanau foi vencida pelo francês Leo Paul Etienne, que triunfou numa final totalmente gaulesa frente a Tiago Carrique. O ranking é liderado de forma surpreendente pelo israelita Ido Arkin. Francisco Almeida, que foi o melhor português em Lacanau, no 9.° lugar, é também o melhor surfista luso no ranking, estando no 27.° posto.A próxima etapa do QS europeu arranca já na terça-feira em Anglet, novamente em França, desta vez, com o estatuto QS3000.