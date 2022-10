Kika Veselko brilha a caminho da ronda 2 na Ericeira

Foi um começo de manhã imparável para a armada lusa, esta terça-feira, no EDP Vissla Pro Ericeira, com a passagem de Kika Veselko e Yolanda Hopkins à ronda 2 desta que é a quinta e antepenúltima etapa do circuito Challenger Series 2022. Uma jornada 100 por cento eficaz para a armada lusa, que coloca, assim, quatro surfistas na próxima fase da prova feminina, enquanto do lado masculino já não tem representantes em jogo.Mais do que a qualificação de ambas as surfistas para a fase seguinte, a manhã ficou marcada por uma grande performance de Kika Veselko, que conseguiu o melhor score da prova feminina até ao momento. A campeã nacional de 2021 somou 14,33 pontos, após fazer uma gestão de bateria praticamente perfeita. Kika começou a sua prestação com uma onda de 6,50 pontos, seguindo-se outra de 7,83 pontos, que acabou por fechar as contas da disputa a favor da surfista portuguesa.Num heat muito exigente, Kika Veselko acabou por conseguir um triunfo sem espinhas e muito saboroso, deixando no 2.º posto a norte-americana e grande candidata à qualificação para o CT 2023 Alyssa Spencer, com 12,37 pontos. Pelo caminho ficou a costarriquenha Leilani McGonagle, com 11,83 pontos, e a francesa Maud Le Car, com 6,43 pontos.Depois do sucesso logo na segunda bateria do dia, a armada lusa voltou à água dois heats depois, desta vez com Yolanda Hopkins a tentar fechar a ronda da melhor forma para as cores nacionais. Numa bateria dominada pela australiana e ex-top mundial Macy Callaghan, que iniciou o heat logo com uma onda de 8,33 pontos, acabando por vencer com um score de 13,33, Yolanda segurou com relativa facilidade o segundo posto, ao somar 11,83 pontos. Pelo caminho ficou a havaiana Briana Cope (7,90) e a espanhola Janire Gonzalez Etxabarri (5,00).Na próxima fase, tal como acontece com Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes, que ficaram juntas na mesma bateria, também Kika e Yolanda vão estar no mesmo heat. Será na sétima e penúltima bateria da ronda 2, onde vão ter a companhia da alemã e antiga campeã nacional Camilla Kemp e da norte-americana Sawyer Lindblad.Após a realização dos quatro heats restantes da ronda inaugural feminina, a ação em Ribeira d’Ilhas vai prosseguir com a ronda 2 masculina, onde Portugal já não tem qualquer representante em jogo, depois da eliminação de Frederico Morais, Afonso Antunes e Guilherme Ribeiro na ronda inaugural. A prova feminina já não deverá regressar à água esta terça-feira.