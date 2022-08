Kika Veselko eliminada de primeira em Huntington Beach

O segundo dia de ação no US Open of Surfing trouxe a segunda eliminação para a armada lusa, desta vez na prova feminina. Depois de Frederico Morais ter sido eliminado no dia inaugural em Huntington Beach, este domingo, foi Kika Veselko a cair de primeira na prova californiana, ela que foi a única das quatro portuguesas em prova em ação neste segundo dia da quarta etapa das Challenger Series 2022.Kika esteve em ação logo no heat inaugural da prova feminina, numa jornada em que se realizaram apenas as primeiras oito de 16 baterias da ronda 1. A surfista portuguesa lutou pela qualificação até final, mas viu a norte-americana e top mundial Courtney Conlogue levar o triunfo, com 12,43 pontos, enquanto a peruana Sol Aguirre ficou com a segunda posição, com 10,67 pontos.A campeã nacional de 2021 terminou a sua prestação com 9,33 pontos, ficando ainda à frente da sul-africana Sarah Baum (8,63 pontos). Esta foi a terceira eliminação na primeira ronda de Kika Veselko, após quatro etapas realizadas nestas Challenger Series 2022. Com três etapas apenas por se realizarem e com os quatro melhores resultados de cada surfista a contarem para o ranking, as contas de Kika na luta pela qualificação para o CT 2023 ficam muito complicadas.O grande destaque do dia na prova feminina foi a norte-americana Caroline Marks, atual top do CT, que somou o melhor score da jornada, com 16,07 pontos. Sem qualquer ambição neste circuito, uma vez que tem a presença assegurada no circuito mundial do próximo ano, Marks mostrou que pode atrapalhar os sonhos das surfistas que lutam pela qualificação.Antes da prova feminina entrar na água, disputaram-se os últimos oito heats da ronda inaugural masculina, onde Portugal já não tem representantes. O australiano Jacob Willcox brilhou com o score mais alto, ao somar 14,40 pontos. Por outro lado, destaque pela negativa para a eliminação do norte-americano Conner Coffin, do francês Michel Bourez ou do costarriquenho Carlos Muñoz, todos eles ex-tops do CT.Esta segunda-feira vai ser a vez de Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes entrarem em ação, com destaque para Teresa que vai defender o atual 4.º posto no ranking. Yolanda vai ser a primeira portuguesa em ação, no heat 10, o segundo do dia. Segue-se Mafalda no heat 12 e Teresa no heat 13. Depois de duas eliminações, a armada lusa vai tentar a primeira qualificação em Huntington Beach.