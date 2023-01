Kika Veselko enfrenta japonesa nos oitavos-de-final do Mundial Júnior

O Mundial Júnior da WSL regressou à água esta quarta-feira em San Diego, na Califórnia, para a realização das rondas de repescagens da prova feminina e masculina. Algo que ajudou a definir a adversária de Kika Veselko nos oitavos-de-final da prova que vai definir os títulos mundiais da categoria.A surfista portuguesa ficou, assim, colocada no heat 6 da próxima ronda, onde vai reencontrar a japonesa Sara Wakita, que já tinha vencido na ronda inaugural. Esse foi um heat de boas memórias para Kika, que conseguiu a melhor onda e melhor score da ronda inaugural feminina.Agora, Wakita, que na repescagem venceu a norte-americana Ella McCaffray, que também tinha estado no mesmo heat da primeira ronda, volta a cruzar caminhos com Kika Veselko. Em caso de triunfo, Kika irá encontrar nos quartos-de-final a vencedora de uma bateria muito prometedora entre a brasileira e ex-top mundial Luana Silva e a jovem prodígio do Canadá Erin Brooks.Nos outros heats da ronda de repescagem o destaque vai para a eliminação das duas havaianas em prova, sobretudo Pua DeSoto, que foi praticamente atropelada pela jovem australiana Sierra Kerr, que fez o melhor score da ronda, com 15,50 pontos. Já Eweleiula Wong foi superada pela basca Janire González Etxabarri num heat muito renhido.Na próxima fase, além do duelo entre Kika e Wakita, destaque ainda para os embates entre a norte-americana e número um do seeding Alyssa Spencer e francesa Aelan Vaast logo a abrir a ronda, mas também os duelos entre a norte-americana Sawyer Lindblad e a basca Janire Etxabarri ou a bateria entre a norte-americana Kirra Pinkerton e a australiana Sierra Kerr.