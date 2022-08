Lacanau Pro vai ter 18 portugueses em prova

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tem início esta terça-feira, no sudoeste francês, o Lacanau Pro, histórico evento francês, que será o terceiro da temporada 2022/23 do QS europeu. Em prova vão estar 18 surfistas portugueses, 11 na prova masculina e 7 na feminina, que já conhecem os adversários que vão ter pela frente na estreia.

Na ronda inaugural masculina, Portugal vai ter apenas a representação de Gabriel Ribeiro. Na ronda 2 entram em cena Afonso Antunes, João Maria Mendonça, Hugo Cardoso, Joaquim Chaves, Henrique Pyrrait e Eduardo Fernandes. Francisco Almeida, Pedro Henrique, Luís Perloiro e Guilherme Ribeiro são top seeds e, por isso, apenas entram em cena na ronda 3.

No lado feminino, Gabriela Dinis, Beatriz Costa e Camila Cardoso são as surfistas lusas presentes logo na ronda inaugural, enquanto Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Kika Veselko e Carolina Mendes beneficiaram do estatuto de top seeds para garantirem entrada direta na segunda ronda.

Este é um QS1000 que dá início à histórica perna francesa de verão. Depois de Lacanau, os melhores surfistas europeus seguem par Anglet, que receberá um QS3000. Depois disso, até final do ano haverá apenas mais uma etapa, nos Açores. Destaque para o facto de o ranking feminino ser liderado por Yolanda Hopkins, que vem de um triunfo no QS1000 de Newquay, no Reino Unido.

Heats masculinos

Ronda 1

H3: Noe Auffay (FRA) x Gabriel Ribeiro (PRT) x João Lucas Bessy (FRA)

Ronda 2

H3: Afonso Antunes (PRT) x Paco Alonzo (FRA) x Fantin Habashi (SUI) x surfista da ronda 1

H6: Siam Nikritin (ISR) x João Mendonça (PRT) x Hugo Cardoso (PRT) x surfista da ronda 1

H7: Joaquim Chaves (PRT) x Maksymilian Michalewski (POL) x Tim Courtois (FRA) surfista da ronda 1

H9: Matteo Calatri (ITA) x Henrique Pyrrait (PRT) x Lucas Jacques (FRA) x surfista da ronda 1

H13: Noa Ledee (FRA) x Eduardo Fernandes (PRT) x Mathis Azam (FRA) x surfista da ronda 1

Ronda 3

H7: Francisco Almeida (PRT) x Marc Lacomare (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H10: Pedro Henrique (PRT) x Sam Piter (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H11: Tim Bisso (FRA) x Luís Perloiro (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H13: Justin Becret (FRA) x Guilherme Ribeiro (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

Heats femininos

Ronda 1

H1: Alys Barton (GBR) x Gabriela Dinis (PRT) x Maelys Jouault (FRA) x Pua Desoto (HAV)

H2: Sarah Leiceaga (FRA) x Noa Lelior (ISR) x Lilias Tebbai (MAR) x Beatriz Costa (PRT)

H8: Marion Philippe (FRA) x Camila Cardoso (PRT) x Laura Coviella (ESP) x Myriam Benzarti (TUN)

Ronda 2

H1: Yolanda Hopkins (PRT) x Juliette Brice (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H4: Mafalda Lopes (PRT) x Bahia Frediani (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H5: Kika Veselko (PRT) x Tya Zebrowski (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H6: Maud Le Car (FRA) x Carolina Mendes (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1