Leo Fioravanti e Macy Callaghan vencem na Ericeira

Leo Fioravanti e Macy Callaghan conquistaram, este sábado, o triunfo no EDP Vissla Pro Ericeira, quinta e antepenúltima etapa do circuito Challenger Series 2022. Um triunfo que atirou ambos os surfistas para a liderança dos respetivos rankings e que ainda carimbou de forma antecipada o regresso à elite mundial, de onde saíram a meio da presente temporada.

Uma jornada de muita emoção, ondas de qualidade e grandes decisões nos rankings e nas contas da qualificação. Fioravanti bateu na final o australiano Ryan Callinan, numa disputa entre dois ex-tops mundiais e ambos colegas de treino de Frederico Morais. Apesar da derrota, Callinan, que subiu ao top 3 do ranking, também garantiu o regresso ao CT. Do lado feminino, Callaghan superou na final a jovem norte-americana Caitlin Simmers, roubando-lhe a liderança do ranking.

Um dia longo e de muito surf, que começou com a realização dos restantes heats dos oitavos-de-final masculinos. Fase em que Fioravanti esteve em ação pela primeira das quatro vezes ao longo deste sábado. Tudo começou com um triunfo frente ao francês Joan Duru, seguindo-se triunfo contundente nos quartos-de-final frente a outro ex-top mundial, o australiano Morgan Cibilic.

Nas meias-finais, Ryan Callinan começou por superar o havaiano Ian Gentil, num desfecho que lhe garantiu o regresso à elite mundial. Depois foi a vez de Fioravanti dar nova lição de surf, desta vez frente ao australiano e também ele ex-top mundial Liam O’Brien. Sem nada a perder, Fioravanti e Callinan discutiram a final em Ribeira d’Ilhas, num dia que foi dominado por australianos e ex-tops mundiais. E a Austrália só não fez o pleno porque Fioravanti estava com o gás todo e levou de vencido o companheiro, com 16,27 pontos contra 14,00.

Um triunfo que atirou o italiano para uma liderança destacada do ranking masculino, onde o top 3 já tem vaga garantida no CT 2023, deixando apenas 7 vagas para definir nas duas últimas etapas. Com o cut neste momento a estar em Morgan Cibilic, que tem 12,035 pontos, destaque para queda de Frederico Morais para o 39.º posto, com somente 5,645 pontos. Ainda assim, matematicamente, Kikas ainda tem margem de manobra para atacar a qualificação nas duas etapas que faltam, no Brasil e Havai.

Do lado feminino, os quartos-de-final colocaram o top 4 do ranking nas meias-finais, com Macy Callaghan a iniciar o trajeto rumo à vitória com um triunfo frente à norte-americana Sawyer Lindblad. Depois, nas meias-finais superou a compatriota Molly Picklum, enquanto Simmers venceu a havaiana Bettylou Sakura Johnson. Na grande final, a australiana somou 13,83 pontos, contra apenas 7,40 da jovem norte-americana.

Depois de ter sido vice-campeã nas duas últimas etapas, Callaghan chegou, finalmente, ao triunfo, passando para a frente de uma disputa emocionante, com o top 3 separado por apenas 290 pontos. Apesar de a WSL ainda não confirmar oficialmente, por a matemática não o permitir, só uma hecatombe faria com que Callaghan, Picklum e Simmers não garantam a qualificação para o CT 2023. E até Bettylou Sakura Johnson, que está 2 mil pontos abaixo.

Com quatro de cinco vagas praticamente definidas – das quatro três estiveram no CT deste ano e Simmers só não esteve porque abdicou da qualificação por opção -, mesmo com duas provas ainda por disputar, a emoção do lado feminino concentra-se na última vaga, onde Teresa Bonvalot é uma das candidatas. Tal como já era possível prever, Teresa subiu ao 7.º posto do ranking, estando apenas a 645 pontos do cut.

EDP VISSLA PRO ERICEIRA MEN'S FINAL RESULTS:

1 - Leonardo Fioravanti (ITA) 16.27

2 - Ryan Callinan (AUS) 14.00

EDP VISSLA PRO ERICEIRA WOMEN'S FINAL RESULTS:

1 - Macy Callaghan (AUS) 13.83

2 - Caitlin Simmers (USA) 7.40

EDP VISSLA PRO ERICEIRA MEN'S SEMIFINAL RESULTS:

SF 1: Ryan Callinan (AUS) 15.33 def. Ian Gentil (HAW) 13.90

SF 2: Leonardo Fioravanti (ITA) 15.16 def. Liam O'Brien (AUS) 9.73

EDP VISSLA PRO ERICEIRA WOMEN'S SEMIFINAL RESULTS:

SF 1: Caitlin Simmers (USA) 13.00 def. Bettylou Sakura Johnson (HAW) 11.26

SF 2: Macy Callaghan (AUS) 11.00 def. Molly Picklum (AUS) 9.77

EDP VISSLA PRO ERICEIRA MEN'S QUARTERFINAL RESULTS:

QF 1: Ian Gentil (HAW) 14.90 def. Michael Rodrigues (BRA) 11.76

QF 2: Ryan Callinan (AUS) 15.77 def. Dylan Moffat (AUS) 13.50

QF 3: Liam O'Brien (AUS) 12.16 def. Jacob Willcox (AUS) 6.53

QF 4: Leonardo Fioravanti (ITA) 16.76 def. Morgan Cibilic (AUS) 12.23

EDP VISSLA PRO ERICEIRA WOMEN'S QUARTERFINAL RESULTS:

QF 1: Bettylou Sakura Johnson (HAW) 15.50 def. Vahine Fierro (FRA) 10.73

QF 2: Caitlin Simmers (USA) 13.84 def. Sarah Baum (ZAF) 12.50

QF 3: Molly Picklum (AUS) 12.10 def. Daniella Rosas (PER) 9.90

QF 4: Macy Callaghan (AUS) 12.17 def. Sawyer Lindblad (USA) 7.73